Taylor Swift, nuovo record per la cantante: è «Artista dell’Anno 2023» di Apple Music

Sabato 18 Novembre 2023, 08:51

È Taylor Swift l’Artista dell’Anno di Apple Music. E anche se è presto per decretare la fine del 2023, è pur vero che – tra classifiche, streaming e concerti che hanno riempito stadi – quest’anno Taylor Swift ha indubbiamente raggiunto una nuova vetta di popolarità. Complessivamente, nei primi 10 mesi del 2023, la cantautrice ha infatti visto 65 suoi brani entrare nella Top 100 giornaliera internazionale di Apple Music, più di qualsiasi altro artista. «Sono davvero onorata di essere Artista dell’Anno di Apple Music. – ha commentato Swift – Ringrazio ogni singola persona per aver reso il 2023 l’anno più incredibile, pieno di gioia e degno di essere festeggiato di sempre. Avete riprodotto la mia musica senza sosta, l’avete cantata insieme a me a squarciagola durante i concerti e l’avete ballata nei cinema. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Vi ringrazio immensamente». Foto: Kikapress/Musica: Korben



