Tananai e Chef Ruben, ecco il primo episodio di "Così come siamo"

Scelte iniziali che si sono dimostrate sbagliate, ma senza le quali non si avrebbe avuto il coraggio di scoprire le proprie passioni ed inseguire i propri sogni. Piani B che deragliano, costringendoci ad abbandonare quella "comfort zone” rassicurante, per lasciare spazio ad infinite possibilità che non avremmo mai immaginato di avere. Sono questi i temi affrontati nel primo episodio di "Così come siamo”, la web series firmata da Birra Moretti che, attraverso i racconti di uno speciale gruppo di amici composto da Nicolò De Devitiis, Chef Ruben, Tananai, Veronica Ruggeri e Melissa Satta, vuole celebrare l'importanza di essere sé stessi.

Il progetto, prodotto da Birra Moretti, intende promuovere i valori del brand e parlare alle generazioni attraverso storie di ispirazione capaci di incoraggiare lo stare insieme, motivandoci a non rinunciare mai ad essere "così come siamo”.

A raccontarsi in modo ironico nel primo episodio dell'inedita web series, svelando aneddoti personali legati alle loro prime esperienze formative, sono Tananai e Chef Ruben, che proprio grazie ai percorsi iniziali sbagliati, sono riusciti a trovare la strada giusta, che oggi li ha portati a realizzare i propri sogni, diventando personaggi di grande successo nel mondo della musica e nella gastronomia. I loro racconti, spontanei e divertenti, mettono in evidenza quanto inaspettatamente, ma con l'opportuna voglia di mettersi in gioco e di superare i propri limiti, quei famosi "piani B”, possano trasformarsi in "piani A”.

Tananai rivela di aver studiato Architettura per un paio d'anni, una scelta poco consapevole, come lo è per tanti giovani che subito dopo il diploma devono decidere del proprio futuro, ma di aver presto compreso di essere destinato ad altre vie.

Da lì a poco, iniziando a fare musica, l'artista sente di aver trovato la sua dimensione, quella che lo fa sentire veramente se stesso e felice, e racconta con emozione al gruppo di amici di essersi reso conto che fosse la scelta giusta al suo primo concerto.

Per Chef Ruben, invece, la cucina ha preso il posto dell'università. È proprio dopo il liceo, infatti, che scopre la sua grande passione ed inizia a lavorare in un ristorante. Sentiva che gli mancava ancora qualcosa, racconta, ma a Roma stava bene. Poi, per caso, ha scelto di partecipare ad un concorso che gli offriva la possibilità di andare a lavorare a Londra per una grande società. Quando una settimana dopo scopre di esser stato selezionato è incredulo, ma decide di cogliere quest'opportunità e di partire.

Due storie d'impatto e positive, che ci ricordano l'importanza di essere noi stessi, così come siamo, e di avere il coraggio di inseguire i nostri sogni. Il loro esempio, infatti, incoraggia tutti noi a superare i propri limiti e a saper creare occasioni di rinascita.

Il primo episodio di "Così come siamo” è on air a partire da oggi sul canale Youtube di Birra Moretti: https://www.youtube.com/@BirraMorettiOfficial

La creatività e la produzione della web series sono state realizzate in collaborazione con KIWI e FLU - Part of Uniting Group.