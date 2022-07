Rtl102.5 porta la Discoteca Nazionale e i suoi programmi a Lipari

RTL 102.5, Radio Zeta e RTL 102.5 News vanno sull'isola, non quella dei famosi ma Lipari: la radiovisione dal Turmalin, storico locale trend delle Eolie, arriverà proprio da lì alcuni dei programmi dei palinesti delle radio del gruppo guidato da Lorenzo Suraci.

Torna a Lipari anche la Discoteca Nazionale per animare, come ogni anno, le notti degli italiani con la musica più bella di sempre.

Così Suraci: “Questa estate sarà inebriante perché si sommano tanti fattori: il sold out del Power Hits Estate 2022, il sold out del Future Hits Live 2022, la concessione nazionale di Radio Zeta e grandissime novità su RTL 102.5 News da agosto. Un'estate unica perché dal sud, da Lipari, RTL 102.5, Radio Zeta, Radiofreccia e RTL 102.5 News ripartiranno proprio come accadde tanti anni fa all’Aquapark di Zambrone, dove fu lanciata la mission che RTL 102.5 ha nelle vene: girare l'Italia. Altra coincidenza importante: grazie a Radio Zeta e al Future Hits Live 2022 e grazie alle scelte musicali, oggi impattiamo sulla Generazione Zeta mandando in onda oltre 40 giovani del nostro vivaio, che rappresentato l'investimento fatto nei 2 anni di pandemia che continua ancora oggi nell’estate della ripartenza".