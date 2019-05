Rocco Hunt e il calcio: il singolo “Benvenuti in Italy” per l'Italia Under 21

Il nuovo singolo di Rocco Hunt è Benvenuti in Italy e il brano sarà anche la colonna sonora della Nazionale Italiana Under 21 durante i prossimi Europei di Calcio. Scritto dallo stesso Hunt, il brano è prodotto da Mace e Zized, già autori di hit multiplatino.



Rocco Hunt presenterà il brano dal vivo in occasione della partita inaugurale allo Stadio Dall’Ara di Bologna il 16 giugno. «Racconto il rapporto della nostra nazione con il calcio - spiega il rapper partenopeo a proposito del singolo - che è anche quello fatto nei campetti di periferia, oltre a quello che vediamo in televisione». © RIPRODUZIONE RISERVATA