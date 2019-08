La Perdonanza Celestiniana all'Aquila con Gianni Morandi, Amii Stewart, Fiorella Mannoia e Vanessa Redgrave

Sul palco si avvicenderanno artisti del calibro di Gianni Morandi, Amii Stewart, Paolo Vallesi, Simona Molinari, Piero Mazzocchetti, Stefano Di Battista, mentre le voci narranti saranno quelle di Giancarlo Giannini, Franco Nero e il premio Oscar Vanessa Redgrave. In occasione della 725esima Perdonanza Celestiniana, dal 23 al 29 agosto, L'Aquila si appresta a diventare un palcoscenico internazionale, tra concerti, spettacoli e rievocazioni storiche. La conduzione della serata, ideata e scritta per l'occasione da Leonardo De Amicis e Paolo Logli, dal titolo:

L'Aquila, la terra, le radici, la Rinascita

si svolgerà a Collemaggio dove sarà allestito il Teatro del Perdono, è affidata alla conduttrice Rai Lorena Bianchetti. A fare da colonna sonora l'Orchestra Nazionale dei Conservatori d'Italia e i cori scelti tra le illustri compagini residenti, tutti diretti dal maestro Leonardo De Amicis.



Lo spettacolo continuerà per tutta la settimana con numerosi appuntamenti, tra musica, teatro e storia. In scena il musical

Shine Pink Floyd Moon

, viaggio nel mondo della luna del coreografo e regista Micha Van Hoecke. Nel decennale del sisma, in un abbraccio simbolico all’Aquila si esibirà’ come Special Guest anche Enrico Brignano, protagonista assoluto di uno spettacolo sorprendente. Al Teatro del Perdono, il 26 agosto, il trio Il Volo regalerà una serata unica dal titolo:

Il Volo per l'Aquila

. Il 28 agosto ci sarà il suggestivo corteo storico, che dopo aver attraversato la città, vedrà il suo culmine nell'apertura della Porta Santa. La chiusura della 725 Perdonanza sarà celebrata con un grandioso concerto capitanato da Fiorella Mannoia, sul palco insieme a lei Luca Barbarossa, Paola Turci e Noemi. A sottolineare il forte legame della manifestazione con la ricorrenza per il decennale dal sisma il ruolo di Dama della Bolla e Giovin Signore sono stati assegnati a due giovani aquilani sopravvissuti al tragico evento: Sara Luce Cruciani e Federico Vittorini. Saranno loro, in abiti antichi, i protagonisti del corteo storico che prenderà vita nelle vie della Città in occasione dell'apertura della Porta Santa.

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA