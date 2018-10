Per i novant'anni anni Ennio Morricone riceve anche un tartufo alla carriera

Martedì 16 ottobre, a Roma, il sindaco di Alba Maurizio Marello e la presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Liliana Allena, insieme al direttore dell'Alba Music Festival Giuseppe Nova e il musicista Luigi Giachino, consegneranno ad Ennio Morricone uno speciale “Tartufo alla carriera” per festeggiare il suo 90° compleanno.



90 anni proprio come quelli che ha alle spalle la Fiera del Tartufo. Morricone infatti è nato nella capitale il 10 novembre del 1928, lo stesso anno in cui Giacomo Morra - il papà del Tartufo bianco d’Alba - propose la prima Mostra mercato dedicata al fortunato Tuber magnatum Pico.



Per celebrare questa speciale coincidenza domenica 21 ottobre Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba ospiterà - a partire dalle ore 21- “Happy Birthday Maestro”, uno speciale concerto dedicato ad alcune delle principali colonne sonore composte da Morricone che hanno fatto la storia del cinema: C’era una volta il West, Mission, Nuovo cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano, solo per citarne alcune. Sul palco si esibiranno il flauto d’oro di Giuseppe Nova e il pianoforte di Luigi Giachino.



Il concerto, realizzato con il sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo, sarà accompagnato da proiezioni cinematografiche di film diventati “cult” anche grazie alle colonne sonore di Morricone.

