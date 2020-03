Orchestra della Rai, da casa, Matteo Magli fa la “serenata” a Musetta

Chiuso l’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino, la grande musica dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai risuona lo stesso. Direttamente dalle case dei suoi Professori.



Si chiama #OSNmusicHome l’iniziativa social che – ogni mercoledì e venerdì a partire dal 25 marzo – sarà ospitata sulle tre piattaforme social dell’OSN Rai: Facebook, Instagram e Twitter.



In ciascun video i Professori dell’Orchestra suonano un estratto musicale, accompagnato da una breve presentazione sul proprio ruolo all’interno dell’orchestra, sul proprio strumento e sul brano che vanno ad eseguire. E non mancano messaggi positivi, per superare anche così il particolare momento che si sta vivendo.



Il primo video pubblicato – mercoledì 25 marzo – sarà quello di Matteo Magli, tuba dell’OSN Rai, che suonerà il celebre Valzer di Musetta “Quando m’en vo’” da La bohème di Giacomo Puccini.

