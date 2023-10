Milano, arriva il "Nordic Power Metal Titans 2023" con protagonisti Sonata Arctica e Stratovarius

Grande appuntamento domani, sabato 28 ottobre, all'Alcatraz di Milano per tutti gli amanti dell'heavy metal. Al locale meneghino difatti va in scena il tour “Nordic Power Metal Titans 2023”, che vedrà coprotagoniste le band finlandesi Stratovarius e Sonata Arctica. Le due formazioni sono tra le più note e rispettate di tutto il metal europeo e, sin dagli anni 90, sono divenute una vera e propria istituzione della variante power metal. I Sonata Arctica esordirono sul mercato discografico nel 1999 con “Ecliptica”, album divenuto ben presto una pietra miliare; seguono poi da altri ottimi lavori pubblicati in seguito, in particolare “Silence”, del 2001. Quasi sicuramente, sul palco dell'Alcatraz, i Sonata Arctica suoneranno anche il nuovissimo singolo “First in Line”, assieme a tanti altri brani che hanno fatto la storia del gruppo finnico. Gli Stratovarius invece erano passati per l'Italia appena il luglio scorso, in occasione del festival “Return to the Gods” tenutosi sempre a Milano e che vide headliner gli Iron Maiden. Purtroppo, stando a quanto dichiarato dalla band, a causa di uno sciopero degli aerei, gli Stratovarius arrivarono con grande ritardo sul palco e, per onorare l'impegno, suonarono solo due brani.

Sabato può essere dunque l'occasione giusta per la band capitanata da Timo Kotipelto di rifarsi e regalare al pubblico italiano un grande show. La scaletta sarà composta sia dai brani storici, sia da alcuni provenienti dall'ultimo album in studio del gruppo, “Survive”, uscito nel 2022.

Da ricordare che le due band suonarono insieme già nel 2000, quando entrambe le formazioni erano all'apice della forma, con gli Stratovarius già affermatissimi mentre i Sonata Arctica erano giovani ma sulla cresta dell'onda.

Prima delle due band finniche, in apertura, si esibiranno i cechi Induction, autori di un power metal sinfonico; l'occasione giusta per farsi conoscere. L'organizzatore dell'evento è Vertigo, che ancora una volta è riuscito a tirare su un bill di tutto rispetto, composto da due gruppi amatissimi, sia in Italia che nel resto d'Europa.