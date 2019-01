Recital del grande pianista russo Grigory Sokolov il 7 giugno al Teatro del Maggio a Firenze

Sarà un appuntamento da non perdere quello del 7 giugno al Teatro del Maggio a Firenze, il recital di Grigory Sokolov con la Sonata in do maggiore op.2 n.3, le Undici Bagatelle op.119 di Ludwig van Beethoven, Klavierstücke op.118 e Klavierstücke op.119 di Johannes Brahms. Il concerto del grande pianista russo, è una coproduzione degli Amici della musica di Firenze e Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino. Tra gli amanti del pianoforte Sokolov, ricorda la Fondazione Maggio musicale,

è ampiamente considerato uno dei massimi pianisti di oggi, ammirato per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua devozione senza compromessi alla musica

. Nella sua carriera

si è esibito con le maggiori orchestre prima di decidere di dedicarsi esclusivamente al recital per pianoforte solo. Sokolov tiene circa settanta concerti ogni stagione, immergendosi completamente in un singolo programma e presentandolo in tutte le principali sale d'Europa

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA