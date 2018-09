Dal 28 al 30 settembre torna Cremona Musica, tra gli ospiti Maxim Vengerov

Dal 28 al 30 settembre torna Cremona Musica, la più grande kermesse al mondo sugli strumenti musicali d’alta qualità che ogni anno concilia una ricchissima area espositiva con molti eventi dal vivo, portando nella città di Stradivari i migliori produttori di strumenti e artisti di fama internazionale. Fra le novità spicca l’inaugurazione di un nuovo salone, l’Accordion Show, dedicato alle fisarmoniche, eccellenza dell’artigianato musicale italiano che si aggiunge agli altri 4 esistenti: Mondomusica (archi), Piano Experience (pianoforti acustici), Cremona Winds (fiati) e l’Acoustic Guitar Village (chitarre). Quest’anno inoltre una parte della fiera sarà dedica anche alle performing arts, accogliendoscuole, teatri, etichette discografiche e editori. Nella vasta area espositiva quest’anno saranno ospitati 320 produttori provenienti da tutto il mondo.



Fra i protagonisti più attesi c’è Maxim Vengerov, violinista, violista e direttore d’orchestra, protagonista di una masterclass per due promettenti violiniste italiane. Si esibiranno a Mondomusica anche Marat Bisengaliev, Yulia Berinskaya, Luca Fanfoni, Rodrigo D’Erasmo e Brad Repp (Duo Baldo), I Musici di Parma, Galimathias. Tanta musica dal vivo anche a Piano Experience. Arricchisce il programma lo Yamaha Silent Wifi Concert, il suggestivo concerto in Piazza del Comune per piano e violino con sistema silent, udibili solo con le apposite cuffie (suonano Andrea Vizzini e Isabel Gallego). Fra gli appuntamenti più attesi in fiera anche la mostra Italian Piano Experience, con strumenti a tastiera storici, e Mysterium, esibizione multisensoriale con musica, luci e profumi a cura di Antonio Artese.



Non mancheranno i grandi ospiti italiani e internazionali, protagonisti tutti sia di concerti che di masterclass. Sono attesi i clarinettisti Milan Rericha e Piero Vincenti, i flautisti Adriana Ferreira, Jean-Claude Gérard, Francesco Loi e Raffaele Trevisani (insieme alla pianista Paola Girardi), e il cornista Nilo Caracristi. L’Acoustic Guitar Village ospiterà il sesto Italian Bluegrass Meeting, con oltre 70 musicisti coinvolti e l’americano John Jorgenson come special guest (e protagonista anche delle masterclass, insieme a Micky Piperno, Clive Carroll, Bryan Galloup e Charles Fox).