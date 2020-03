Morta Elisabetta Imelio, aveva fondato i Prozac+: il successo con Acido Acida. Era malata di cancro Video

Da tempo la musicista combatteva contro un tumore e non aveva mai nascosto la propria malattia, incidendo anche un brano dal titolo «La fine della chemio» che era diventato un simbolo della sua personale lotta e delle tante persone che come lei sono chiamate quotidianamente ad affrontarla. Scritta per lei da Accusani e contenuta inizialmente nell'album dei Sick Tamburo «Un giorno nuovo», la canzone era poi diventata poi un progetto benefico che aveva visto la pubblicazione di una nuova versione del brano con la partecipazione di vari artisti tra cui Jovanotti, Tre Allegri Ragazzi Morti, Manuel Agnelli, Samuel, Elisa, Meg, Lo Stato Sociale, Pierpaolo Capovilla e Prozac+.

I Prozac+ si formano a Pordenone nel 1995, l'ultima esibizione nel 2007. Il nucleo originale del gruppo comprende Gian Maria Accusani, Eva Poles ed Elisabetta Imelio a cui si aggiungono, di volta in volta, altri musicisti per le esibizioni dal vivo. Nell'estate, dopo soli tre concerti, il gruppo viene ingaggiato dalla Vox Pop, all'epoca una delle più importanti etichette indipendenti italiane.

Nel 1996 esce il primo album Testa plastica. Il successo per il gruppo arriva comunque nel 1998 con l'uscita del secondo album Acido Acida e con il singolo Acida, che grazie al suo stile punk rock diventò un vero e proprio tormentone. L'album vende oltre 175.000 copie e il suo successo viene confermato dagli altri due singoli Colla e GM.

