Morto Marcel Azzola, “il re della fisarmonica” che accompagnò i grandi della canzone francese

E' morto a 91 anni nella sua casa di Villennes-sur-Seine, nella regione dell'Île-de-France, il musicista francese di origini italiane Marcel Azzola, considerato

il re della fisarmonica

, che ha accompagnato dal secondo dopoguerra grandi nomi della canzone d'Oltralpe come Yves Montand, Gilbert Bécaud, Juliette Gréco, Jacques Brel, Edith Piaf. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua compagna, la pianista Lina Bossat, da anni sua partner sul palcoscenico. Marcel Azzola era nato il 10 luglio 1927 a Parigi da una famiglia originaria della Bergamasca (il padre di Pradalunga e madre di Valbondione). Il padre per sfuggire alle camicie nere mussoliniane si era rifugiato in Francia. Era un vero e proprio monumento della musica francese: ne ha fatto la storia muovendosi perfettamente a suo agio tra classica e jazz, musica popolare e i grandi chansonnier. Il mito della fisarmonica negli ultimi vent'anni è tornato di frequente a esibirsi a Bergamo, terra a cui era molto legato.

