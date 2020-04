#AuditoriumLives continua il palinsesto social della Fondazione Musica per Roma. Oggi alle 19.00 ospite live il Ludus Gravis Ensemble di Daniele Roccato 8 contrabassisti suoneranno da 8 città diverse.



Anche questa settimana continua con l'hashtag #AuditoriumLives il semprepiù seguito palinsesto digital della Fondazione Musica per Roma (sui canali Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Telegram).



Oggi in particolare, alle 19.00, avremolive sui nostri canali social l’ensemble di contrabbassisti Ludus Gravis, capitanato da Daniele Roccato e che vede tra gli altri la partecipazione del grandissimo Michele Rabbia. Gli otto contrabbassisti suoneranno contemporaneamente da otto diverse città il brano “Silva Caledonia” scritto appositamente per l’ensembledal grande compositore britannico Gavin Briars.



Ogni giorno invece, come di consueto, si potranno ascoltare playlist musicali a tema, riascoltare podcast delle lezioni di storia,jazz, rock, filosofia, matematica e rivedere video con i grandi protagonisti della scena musicale e con le star della scienza, economia, letteratura italiana passati in Auditorium in questi anni. In particolare questa settimana troverete: martedì l’appuntamento con Lezioni di Storia dedicato alla Reggia di Versailles.



Mercoledìè il giorno dei podcast del Festival Economia Come con la lectio di Joseph Stiglitz. Il giovedì è il giorno della filosofia con i podcast dei Dialoghi filosofici, dedicati questa volta al Mito di Giocasta. Venerdì è il giorno del rock con i podcast delle Lezionipresentati da Ernesto Assante e Gino Castaldo che questa settimana ci parleranno di Jimi Hendrix.



Il sabato è il giorno dei grandi incontri con i video delle dirette dei nostri festival e questa volta avremo ospiti Dente e il poeta Guido Catalano, in occasionedell’ultima edizione di Libri Come. La domenica invece è il giorno dedicato alla scoperta dell’Auditorium e dei suoi magnifici spazi, musei e sale.



Sul sito web www.auditorium.com restano inoltre a disposizione degli utenti, nella sezione multimedia e sul canale Youtube AuditoriumTv i video delle lezioni di storia 2019-2020 dedicate alle Opere dell’Uomo: LePiramidi, il Partenone,La Mezquita di Cordoba, PiazzaSan Marco, Versailles,Il Teatro della Scala. Anche i 6 podcast di Antonio Scurati dedicati a Leone Ginzburg. L'autore sarebbe stato presente a Libri Come, la festa del libroe della lettura curata da Marino Sinibaldi, Rosa Polacco, Michele De Mieri. Ed i contributi musicali arrivati fino ad ora di Luca Barbarossa e Micol Arpa Rock.

link YouTube del video di Roccato

https://www.youtube.com/watch?v=xHkS212K978

