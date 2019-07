Lo spirito di New Orleans al Tolfa Jazz: ospiti, Rea, Bosso e Ottolini

Il Tolfa Jazz 2019 è alle porte e festeggia 10 anni! Dieci edizioni che lo hanno portato a consolidarsi come uno dei festival più originali della penisola, l’unico con il marchio “Spirit of New Orleans”, che significa musica, balli, colori ed enogastronomia. Tutto concentrato i tre giorni di divertimento non stop, il 19, 20 e 21 luglio nella città di Tolfa, e con un programma musicale con nomi come quelli di Danilo Rea, Timothy Martin, Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini e Leon Beal, solo per citarne alcuni.



Mentre l’elenco degli artisti ospiti si impreziosisce di anno in anno, tra grandi ritorni e nuovi arrivi, il format Tolfa Jazz rimane sempre fedele a quello delle origini, da sempre basato sullo scambio tra tradizione e innovazione, tra passato e presente. Il jazz, grande protagonista, è proposto attraverso la sua storia, lunga oltre cent’anni, attraverso i vari generi e le sfumature che l’hanno segnata: gospel, blues, soul, funky, riythm and blues.



Le parate si riconfermano tra le particolarità più suggestive, che danno al Festival il perfetto stile del “mardi gras”, quello del carnevale di New Orleans che è tra i più vissuti al mondo. Tra le novità di questa edizione gli “Incontri di Jazz” a cura del musicologo Stefano Zenni, a Palazzo Buttaoni: su Luois Armostrong (sabato 20 ore 18) e sul rapporto tra jazz e danza (domenica 21 ore 11); il nuovo spazio per i concerti a piazza Marconi dove sabato 20 alle 21.00, si esibiranno Gabriele Coen e Natalino Marchetti duo sax e fisarmonica che fonde l’identità klezmer con la tradizione del Nuevo Tango argentino.

E la “Bikestage” che avrà il compito di portare la musica per strada con una particolare orchestra in bicicletta che percorrerà il centro storico.



Alle 19 di venerdì 18 darà inizio al Festival la spettacolare ed emozionante “Parata in Rosa” dedicata alla lotta ai tumori del seno che vede la partecipazione della Susan G. Komen Italia di cui il Tolfa Jazz è partner dal 2016. Ad inaugurare i grandi concerti, venerdì 19 luglio, Timothy Martyn con Amazing Grace Gospel Choir e Purple Voices. Si tratta di una prima assoluta, ideata per omaggiare i 10 anni del Tolfa Jazz: l’unione di due cori gospel con oltre 60 coristi accompagnati da una band e diretti dal grande performer afro-americano.



A seguire l’attesissimo Danilo Rea, il pianista che più ha segnato la storia del jazz in Italia. In “piano solo” si lascia trasportare dalle emozioni che percepisce dal pubblico trasformandole in note, trova il momento ideale per dare forma al proprio universo espressivo e al suo talento naturale per l’improvvisazione: le idee che convergono nelle performance sono delle più varie, dai capisaldi del jazz, passando per le canzoni italiane, fino alle arie d’opera.



Sabato 20 sarà la volta del jazz internazionale con Fiord og Fjell, jazz band che affonda le radici nel folk norvegese; la loro musica è un mix di jazz, rock e musica folk. Chiude i concerti all’anfiteatro Fabrizio Bosso, che torna, accompagnato da Mauro Ottolini, per presentare per la prima volta in tutta la regione un progetto originale dedicato a New Orleans: “Storyville Story. Ne sarà interprete il sestetto formato da Mauro Ottolini (trombone), Fabrizio Bosso (tromba), Vanessa Tagliabue York (voce), Glauco Benedetti (sousaphone), Paolo Birro (pianoforte) e Paolo Mappa (batteria).



In questa seconda giornata di Festival largo ai più piccoli, alle 19.00 in Piazza G. Matteotti, con la “Disney Parade”. Come ogni anno al Tolfa Jazz si celebra la vicinanza tra New Orleans e il mondo Disney raccontando come questa città, con le sue parate, i colori e la musica abbia influenzato la creatività e la visione del più celebre disegnatori. Ad accompagnare la parata, che quest’anno rende omaggio ai 90 anni di Topolino, sarà l’immancabile Tiger dixie.



Domenica 21 prima con G and the Doctor(S) capitanati da Gloria Turrini si partirà dalle radici del blues per arrivare alla contaminazione con altre sonorità di matrice black, in particolare il gospel e il New Orleans style.



Gran finale con una spettacolare e travolgente band internazionale: Leon Beal & Sax Gordon con la Luca Giordano Band. I due grandi artisti americani faranno tappa al Tolfa Jazz a completamento di una lunga tournée che li ha visti protagonisti nei principali festival europei. Attraverso la black music porteranno il loro messaggio di pace, fratellanza e amore. Inoltre mostre di pittura, arte, artigianato ed enogastronomia con i piatti della tradizione culinaria di Tolfa e di New Orleans (tra cui l’acquacotta e la jambalaya); un intero settore dedicato allo street food e alle birre artigianali con la degustazione di oltre trenta tipologie di birra tra cui l’esclusiva birra “Tolfa Jazz” prodotta con spezie cajun che ricorderanno i sapori della cucina creola.

