Lionel Richie sarà premiato come “Capri Person of the Year 2019”

Lionel Richie, leggenda della musica americana, attivista per i diritti umani e filantropo, è la “Capri Person of the Year 2019”, riconoscimento assegnato dalla 24/a edizione del Capri, Hollywood, the International film fest (26 dicembre-2 gennaio) che avrà come chairpersons la regista Francesca Archibugi e l’artista israeliana Noa. Il premio a Lionel Richie sarà consegnato domenica 15 dicembre a Roma in un gala benefico nell’Hotel de Russie, all’indomani del Concerto di Natale in Vaticano che lo vedrà protagonista insieme con star internazionali come Mireille Mathieu e Bonnie Tyler. Il premio Capri Person of the Year è stato attribuito in passato a Luciano Pavarotti, Mariah Carey, Zucchero e Clive Davis. Il Capri Music Award 2019 è stato assegnato al direttore d’orchestra, pianista e compositore Enzo Bosso che lo ritirerà sull’isola azzurra nel corso del festival. © RIPRODUZIONE RISERVATA