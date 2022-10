Ligabue positivo al Covid, saltano i concerti di Parigi e Londra: l'annuncio su Instagram

A suo malincuore dovrà restare almeno una settimana chiuso in una stanza d'albergo a Parigi dove era appena atterrato per esibirsi al "Bataclan". Subisce una battuta d'arresto il tour europeo di Luciano Ligabue che, dopo il successo all'Arena di Verona, aveva dato il via ad un breve ma già sold-out calendario di concerti internazionali.

«Sono in una stanza d'albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso forse una settimana perchè dopo una notte in cui non sono stato bene, stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid» annuncia Liga attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

L'annuncio social

«Purtroppo saltano quindi i concerti di stasera al Bataclan e domani a Londra (dove si sarebbe dovuto esibire allo allo 02 Shepherd's Bush Empire) vi potete immaginare il giramento di balle dopo i due bellissimi vissuti a Barcellona e a Bruxelles, però è andata così. Mi dispiace tantissimo per il disagio creato vi abbraccio comunque. Ciao».

Ligabue, il concerto di Campovolo: «Finalmente qua, dove sono successe già altre magie». Sul palco la Bertè

Ligabue è da poco reduce dal successo dei concerti all'Arena di Verona: sette date tutte sold-out in cui in cantautore ha rispolverato più di trent'anni di carriera portando sul palco brani storici e non solo. Proprio da Verona l'annuncio per il prossimo anno con due concerti negli stadi: San Siro a Milano (5 luglio) e Olimpico a Roma (14 luglio). Ma ora lo stop imposto, suo malincuore, dal Covid.

Ligabue: «La mia passione per l'Inter? Devo ringraziare una persona...»