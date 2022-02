Jovanotti, ecco il remix ufficiale del brano "La primavera" a cura di Georgia Mos

È disponibile su Spotify e in tutti i digital store «La primavera - Georgia Mos Remix», la versione remix ufficiale del brano di Jovanotti realizzato appositamente e ad hoc da Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d'Italia e non solo con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale. La versione remix by Georgia Mos del brano «La primavera» esce su etichetta Sbam records/Universal.

Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l'ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale. Il suo brano «If you had my love», re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre 3 milioni di ascolti su Spotify, sino alla recentissima collaborazione discografica con l'artista svizzera Pull N Way nel brano «Will you follow me?», sono solo alcune delle chicche a cura di Georgia Mos. Tra i suoi grandi successi anche «Call 911» feat Ella Loponte e «Amami a tempo» disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music, e Ego Music «Y U?» feat Nino Lucarelli.

«Sono davvero onorata di aver avuto l'opportunità di realizzare il remix ufficiale del brano La primavera di Jovanotti - dichiara Georgia Mos - Lorenzo è sempre stato uno dei miei artisti italiani preferiti in assoluto e l'essere stata scelta per questo progetto mi rende davvero entusiasta. Ho iniziato anche io come lui come dj, lo sento davvero molto vicino al mio mondo e non ho paura di »osare« davanti ad un fuoriclasse come lui. La mia versione remix del brano è caratterizzato dall'unicità della voce di Jovanotti insieme a sonorità elettroniche e house del mio mondo contemporaneo che si uniscono per l'occasione in un tutt'uno davvero inedito, esplosivo e sorprendente».