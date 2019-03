I Jehtro Tull a Trieste il 1 aprile per l'ultima tappa italiana del tour che celebra i 50 anni di carriera

Quarta e ultima tappa italiana lunedì 1 aprile a Trieste per il tour dei Jethro Tull che festeggiano i 50 anni di carriera. Dopo Torino, Brescia e Bologna la band simbolo del progressive rock guidata da Ian Anderson si esibirà al Politeama Rossetti di Trieste. I Jethro Tull hanno inciso trenta album in studio e dal vivo e venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo, si sono esibiti in oltre tremila concerti in più di 50 Paesi, con una media di oltre cento concerti all'anno. Quelli però dell' anniversario sono caratterizzati da un ampio repertorio: da

Aqualung

a

Thick as a brick

, da

Benefit

a

Songs from the wood

, secondo un catalogo che comprende folk, blues, musica classica e heavy rock. Ian Anderson è accompagnato sul palco da David Goodier (basso), John ÒHara(tastiere), Florian Opahle (chitarra), Scott Hammond (batteria) e da un'ospite virtuale a sorpresa.

