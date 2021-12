Jaboni, in uscita il nuovo singolo e videoclip "Endless Time"

Jaboni torna con il singolo "Endless Time". In uscita il nuovo brano e videoclip del cantante frusinate ma d'adozione romana, classe 1982. Diretto da Fabrizio Nardocci il video è ambientato tra paesaggi lunari e suggestivi vicoli abruzzesi fermi nel tempovede.

Un viaggio raccontato in musica

Il brano è un viaggio raccontato in musica di un bimbo, che sogna di viaggiare tra le stelle, indicare la strada al se stesso ormai adulto, accompagnandolo in un viaggio verso un pianeta lontano.

L'arrangiamento scelto dall'artista è etereo ed avvolgente, come una perfetta estensione del lavoro precedente (“Love comes back to me”), che definisce il mondo sonoro di Jaboni a metà tra colonna sonora e modernità. La voce leggera dell’artista è accompagnata da sintetizzatori uniti a timbriche di stampo più classico, tra archi e pad elettronici, che trovano il loro comune denominatore in una ricerca stilistica dove le vere protagoniste sono delle oniriche suggestioni sonore che trasportano l’ascoltatore in un perfetto stato di grazia.