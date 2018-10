I Toto in Italia a luglio per i 40 anni di carriera: a Roma il 4 luglio

I Toto tornano in Italia con il tour che celebra i 40 anni della loro carriera. Il "40 Trips Around The Sun Tour" farà tappa la prossima estate a Marostica (3 luglio al Summer Festival), Roma (4 luglio al Rock in Roma Summer Festival) e Lucca (5 luglio al Summer Festival): 3 concerti in cui riascoltare tutte le hits della band.



Pochi gruppi, nella storia della musica, hanno lasciato individualmente o collettivamente un'impronta più vasta nella cultura popolare dei membri dei Toto: singolarmente, i membri della band, possono essere ascoltati in 5000 album che rappresentano globalmente una vendita totale di mezzo miliardo di album. Tra tutti questi dischi, NARAS (National Academy of Recording Arts and Sciences) ha premiato le performance con oltre 200 nomination ai Grammy Awards. Con oltre 40 anni passati insieme, le vendite dei Toto hanno superato i 40 milioni di album e hanno resistito ai cambi di moda e stili. Il gruppo ha recentemente annunciato l'uscita del cofanetto "All In" per il 30 novembre.

