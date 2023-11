Green Day, concerto a Milano ai Magazzini Generali: l'annuncio della band. Biglietti, data e orari

Green Day, concerto a Milano. La band ha annunciato che martedì 7 novembre suonerà ai Magazzini Generali di Milano, così come fatto a Parigi con il live al Bataclan qualche giorno fa. Una location intima per un gruppo musicale così importante. Nella scaletta previsti alcuni brani del nuovo album Saviors che uscirà il prossimo 19 gennaio. I Green Day hanno già annunciato anche l'evento del 16 giugno che li porterà nuovamente a Milano, questa volta all'Ippodromo Snai La mura come headliner di una delle date di I-DAYS Festival con special guest i Nothing But Thieves. I biglietti su www.livenation.it dalle ore 10:00 di domani, 6 novembre.

Milan - 7 Novembre @ Magazzini Generali

On sale tomorrow at 10am local

2 ticket limit - all ages showhttps://t.co/3jniOyzSEa pic.twitter.com/HEQHXGv06d — Green Day (@GreenDay) November 5, 2023