Giorgio Moroder a 79 anni annuncia il suo primo tour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Moroder, a 78 anni, è pronto a mettersi in pista con il suo primo vero e proprio tour, che toccherà l'Europa e anche l'Italia. Il celebre dj e produttore italiano, conosciuto in tutto il mondo, lo ha annunciato su Facebook e sul suo sito. Quindici le città coinvolte dal "Celebration of the '80s tour" tra aprile e maggio 2019. In scaletta le hit della prolifica carriera di Moroder, che sarà protagonista su un palco spettacolare con imponenti giochi diluce.«È qualcosa che ho sempre voluto fare - ha dichiarato Moroder -, i fan hanno continuato a chiedermi se ci fosse la possibilità di un vero tour. In passato era impensabile che i produttori abbandonassero i loro studi di registrazione. Quel territorio era riservato ai cantanti. Oggi, invece, produttori e dj, sono diventati le superstar della musica dance popolare, quindi sembra il momento giusto per e io sono così eccitato dipoterlo finalmente fare!».Il tour sarà in Italia per tre date: il 17 maggio a Milano, il 18 a Firenze, il 19 a Roma. Biglietti in vendita dal 12 ottobre.