Gatti e Sciarrino in cattedra per i nuovi talenti della Chigiana

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi estivi di alto perfezionamento dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena. Queste prestigiose masterclasses, fondate nel 1932 e da allora affermatesi a livello internazionale sono giunte ormai con successo alla loro 88a edizione.



I Corsi si svolgeranno, com'è tradizione, nei mesi di luglio e agosto e saranno affidati ad docenti con un rapporto consolidato con l'Accademia Chigiana. Fra di essi figurano Lilya Zilberstein (pianoforte), Boris Belkin e Salvatore Accardo (violino), Bruno Giuranna (viola), Oscar Ghiglia (chitarra), Patrick Gallois (flauto), Antonio Meneses e David Geringas (violoncello), Antonio Caggiano (percussioni), Alessandro Carbonare (clarinetto), Giuseppe Ettorre (contrabbasso). Quest'anno il Corso di Musica da camera per pianoforte e archi sarà tenuto da Clive Greensmith, violoncellista del Trio Montrose, già componente del Quartetto di Tokyo e docente presso la prestigiosa Colburn School of Music di Los Angeles.



Il Corso di Direzione d'orchestra sarà affidato per il terzo anno consecutivo a Daniele Gatti (co-docente Luciano Acocella) e si avvarrà dell'Orchestra Giovanile Italiana quale formazione in residenza per l'intera durata del Corso. La presenza di una grande orchestra a disposizione degli allievi per oltre due settimane costituisce una peculiarità del Corso chigiano nei confronti delle altre realtà internazionali.



Il Corso di Canto sarà tenuto da William Matteuzzi, mentre quello di Composizione è affidato a Salvatore Sciarrino (con l'ausilio del Quartetto Prometeo e di altri musicisti in residence).



Il Corso di Direzione di coro sarà tenuto da Lorenzo Donati e si avvarrà anche quest'anno del supporto del Coro della Cattedrale di Siena

Guido Chigi Saracini

, nato dalla collaborazione tra la Chigiana e l'Opera della Metropolitana del Duomo di Siena.



Si segnalano infine alcuni Seminari di durata più breve rispetto ai Corsi, che vedranno protagonisti alcuni importanti musicisti di oggi, come David Krakauer (clarinetto), Christian Schmitt (oboe), Eliot Fisk (chitarra), oltre alle nuove tecnologie elettroniche sviluppate nel Seminario di Alvise Vidolin e Nicola Bernardini (Live electronics. Sound and Music Computing).



Ad essi si affiancano i Seminari

New Sounds

, di Stefano Battaglia (Tabula rasa. L'Arte dell'improvvisazione) e Ernst Reijseger (Morph Music to Media). L'ampiezza delle proposte e la qualità dei docenti ribadiscono l'importanza della Chigiana nel settore dell'alta formazione e ne fanno un'Istituzione di riferimento a livello internazionale.

