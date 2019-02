© RIPRODUZIONE RISERVATA

A chiusura del Festival di Sanremo in cui ha vinto la musica, la Fimi chiede alla Rai di rivedere la politica dei rimborsi per le case discografiche, «una delle voci più contenuti nei costi» dell’azienda e si prepara a chiedere un incontro all’ad Fabrizio Salini «per ridiscutere il rapporto con l’industria nonché la questione dei diritti di sfruttamento dei contenuti».Sanremo 2019 è stato «un festival dove la musica ha trascinato l’intera manifestazione», dice Enzo Mazza, ceo di Fimi. «Anche in questa edizione si è reso evidente che il contenuto premium dell’evento è la musica. Un contenuto messo a disposizione dall’industria discografica ma alla quale Rai riconosce un ritorno economico bassissimo rispetto all’economia del Festival. Per anni si è detto che la musica non faceva ascolti e che il Festival era un’opportunità promozionale per le case discografiche. Ora mi sembra che sia il contrario. E questo deve essere riconosciuto. I rimborsi per le case discografiche sono una delle voci più contenute nei costi di Rai. Come associazioni del settore chiederemo un urgente incontro all’ad Salini per ridiscutere il rapporto con l’industria nonché la questione dei diritti di sfruttamento dei contenuti».«A titolo di esempio - aggiunge Mazza - si segnala un retroscena penoso di qualche settimana fa. Per i giovani in gara al festival unico di febbraio, la Rai aveva addirittura proposto un misero rimborso di 10 mila euro contro i 48 mila di un big. Una discriminazione che abbiamo contestato, con il rischio di non avere i giovani in gara. Alla fine la Rai ha dovuto rivedere la propria posizione e riconoscere 48 mila euro di rimborso ma dai quali ha dedotto 6 mila euro versati a dicembre per la gara dei giovani. Ci rendiamo conto?». «Pertanto - conclude - possiamo affermare che il costo minore di tutti al Festival la Rai lo ha sostenuto per avere proprio l’artista che lo ha vinto. Un paradosso. Penso, come detto, che tutto vada rinegoziato. L’industria discografica è il soggetto che ricava meno di tutte le tre le entità coinvolte: Rai, Comune e industria. Questo non può continuare».