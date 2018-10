A Formentera si sposa il "boss" della musica: Venditti, Ligabue e Baglioni cantano per gli sposi

Ultimo aggiornamento: 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro che Ferragnez. Le nozze dell'anno si sono celebrate ieri sera a Formentera. Più che un matrimonio un mega concerto privato che ha riunito la stragrande maggioranza dei big della musica italiana. In riva al mare a pronunciare il fatidico sì, capo di “F&P Group”, società costituita da Warner Music Italy, uno dei principali operatori italiani nel campo del booking e della produzione di concerti live, vero boss della musica in Italia, e la neomoglie, responsabile eventi e tv. Nomi perlo più sconosciuti al grande pubblico, ma due veri pezzi grossi dello spettacolo. Basta dare uno sguardo agli invitati.Alcuni tra i nomi più importanti della musica italiana si sono esibiti per gli sposi. Da. E poi ancora. Per l'occasione c'è stata persino una reunion deiIn poche parole si faceva prima a dire chi non c'era.Tra un brindisi e l'altro, seduti ai tavoli, i big della canzone hanno intonato alcune delle loro canzoni più famose, regalando momenti davvero unici, condivisi prontamente sui social.fasciata in un sexy abito nero esono tornati insieme per la gioia dei loro fan. E hanno cantato "Le cose dette mai" tra sorrisi e sguardi complici.si è scatenato ballando sopra ai tavoli sulle note di "Non vivo più senza te". Mentreha dedicato le sue "Certe Notti" agli sposi.hanno ballato un lento insieme sulle note di "Mille giorni di te e di me".Siparietto unico per Il re di Romache si è esibito in "Notte prima degli Esami", con immanacabile sigaretta in mano e soprattutto senza mai distogliere lo sguardo dal cellulare dove stava seguendo in diretta la Roma che giocava contro l'Empoli. Più tifoso di così.Una sorpresa continua. Canzone dopo canzone.ha intonato "Amami",si sono riuniti per l'occasione cantando "Dio delle città" e il pubblico in delirio. E poi ancora tra appalusi, flash e risate, persinosi è esibito live - neanche a dirlo - con un pezzo della sua imitazione più riuscita Renato Zero. Sanremo? No Formentera.