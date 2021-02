Esce il nuovo singolo di Neroloz “Willy’s Song”

Dal 26 febbraio sarà disponibile in rotazione radiofonica “WILLY’S SONG”, nuovo brano di NEROLOZ disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 27 febbraio. “WILLY’S SONG” è il nuovo singolo di NeroloZ con special guest VAN Hendrix alla batteria, con il quale collabora anche al progetto discografico “NeroloZ & Van Hendrix Electro Rock”. Questa canzone è una preghiera rivolta al giovanissimo Willy Monteiro Duarte massacrato da degli inutili bifolchi soltanto perché voleva aiutare un suo coetaneo in difficoltà. Una rappresentazione artistico-musicale di quella scena vissuta dal povero Willy. Nella sonorità del brano riecheggiano sfumature funk/rock dei migliori anni ‘70/’80 che si fondono ad un potente groove dance/elettronico.

«Con questo brano ho cercato di descrivere il mio stato d’animo tentando di immedesimarmi nella situazione sovrumana sostenuta dal povero Willy mentre veniva massacrato. Una preghiera rivolta non solo a lui, ma anche a noi stessi per riequilibrare la nostra sfera spirituale e razionale». Il videoclip di “WILLY’S SONG”, prodotto dalla DRMSTUDIO e da NeroloZ ,è un viaggio onirico durante il quale viene rappresentata in modo artistico-musicale la scena vissuta da Willy. La sequenza di immagini vede l’incontro/scontro artistico ed onirico tra i due musicisti “NeroloZ” e “Van Hendrix” che “lottano” contro la ballerina “Martina Bellesio”, figura che contrasta le loro “brutalità” con il suo candore ed eleganza. Alla regia, riprese e montaggio: Leonardo Gentile, Adriano Thorel e Marie Caroline Davy.

