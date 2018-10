David Morales, il re dei dj arrestato in Giappone: trovato Mdma nella sua valigia

David Morales, il dj americano premiato con il grammy, è stato arrestato dalla dogana in Giappone dopo essere stato trovato con una piccola quantità di l'Mdma. L'artsita di 56 anni nascondeva l'ecstasy nella sua valigetta e un piccola quantità nei calzini. E' stato arrestato dopo essere arrivato su un volo da Hong Kong all'aeroporto di Fukuoka, come riporta Ashai.com.



Secondo quanto riferito, l'arresto è avvenuto mentre attraversava la dogana alle 3.55 di venerdì. Morales avrebbe però negato ogni accusa: «Non sono mie e qualcuno potrebbe aver provato a incastrarmi»



Il dj famoso in tutto il mondo ha remixato e prodotto oltre 500 brani per artisti del calibro di Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson e Janet Jackson, Eric Clapton, Pet Shop Boys, U2, Whitney Houston e Jamiroquai; nel 1998 ha vinto un Grammy Awards ma, adesso, rischia sino a sette anni di carcere e 25 mila euro di multa.

