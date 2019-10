Concerti a Roma: da Francesco Renga agli Acid Mothers, dal Banco a Korokoko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(si pronuncia "scarlord") è il nome d’arte di, inglese di Wolverhampton, annata 1994, rapper famoso per il suo stile che mescola tranquillamente hip hop e heavy metal. Già noto su YouTube come Mazzi Maz, formato nella prima adolescenza come vlogger comico, ha affrontato la musica come cantante della band Myth City nel 2014, poi ha debuttato come rapper con il singolo “Girlfriend” e adottando il nome di Scarlxrd. Ha venduto tanti dischi, il suo primo album era intitolato con il suo nome (ma stilizzato in caratteri giapponesi), l’ultimo è “Immxrtalisatixn” (come potete vedere, il ragazzo odia la vocale o e la sostituisce con una x), ha pubblicato una cinquantina di singoli e il suo brano più famoso è “Heart Attack” che conta la bella cifra di 60 milioni di visualizzazioni.E’ al suo primo tour italiano, e da anni scuote con i suoi temi cupi e introspettivi il panorama internazionale, con testi e arrangiamenti imprevedibili. Scarlxrd a ogni album (ne ha fatti già otto, dal 2014 al 2019) si è reinventato radicalmente dando vita a una serie di progetti e personaggi spesso incomprensibili, tutti alle prese con melodie corrosive e taglienti che spaziano da atmosfere lugubri e trap a esplosioni di stampo metal.Orion Live Club, viale J. F. Kennedy 52, ore 20.30Ladel batterista, americano di Atlantic City, propone un nuovo progetto dopo le tante iniziative presentate fino a oggi. E’ la formazione che vedealla tromba,ai sax, i chitarristial piano eal contrabbasso. Suonano tutti i loro nuovi brani con arrangiamenti conditi anche da un pizzico di elettronica: otto musicisti che travalicano i limiti della musica improvvisata, in un'avventura verso l'inatteso nel potente mondo del jazz.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22è una star del jazz di Singapore, considerata in tutto il mondo come una delle migliori cantanti in attività: ha collaborato con Wynton Marsalis & The Jazz at Lincoln Center Orchestra, The Count Basie Orchestra, The Duke Ellington Orchestra, David Foster, Gregory Porter, Incognito, Nat Adderley Jr, Ernie Watts, Randy Brecker, ha fatto tour in Asia, Europa, Australia, Russia e Stati Uniti, con spettacoli al Birdland di New York, e presenta il suo recente cd “Hard To Imagine”, già proposto a Kuala Lumpur, Honk Kong, Colombo, Hanoi. Con lei una band made in Italy con il sassofonista, il chitarristaall’organo ealla batteria.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21,30Vocalist, pianista e arrangiatore,propone un repertorio di brani della tradizione jazz americana, di autori come Cole Porter, Duke Ellington, George e Ira Gerswin, proposti in maniera tradizionale ma al tempo stesso originale con voce, pianoforte e il contrabbasso suonato da. E in scaletta non mancano brani della Swing Era e un omaggio del duo a Frank Sinatra.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30E’ stata protagonista di tanti progetti la cantautrice e musicista, da un album scritto con la poetessa Patrizia Cavalli (vincitrice del premio Feltrinelli 2017) a collaborazioni da autrice con artisti come Tiziano Ferro, Chiara Civello e Ana Carolina, fino alla rassegna, nata da lei e da Angela Baraldi, “Riprendiamoci Trastevere”. Stasera propone le sue canzoni e il materiale dell’ultimo album "Mi fingo distratta”, disco introspettivo ma in costante dialogo con l’esistenza, gli imprevisti, le relazioni che giorno per giorno vanno costruite e alimentate.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, dal blues al rock, al folk al soul.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22S’intitola “Way To Blue”, come il brano che il cantautore inglese incise nel 1969, il tributo a Nick Drake che il chitarristae il violinista brasilianoporteranno nuovamente in tour a settant’anni dalla nascita del musicista scomparso nel 1974 a soli 26 anni. L’omaggio è nato dal disco pubblicato da Angelini e D’Erasmo nel 2005, “PongMoon. Sognando Nick Drake”, una rivisitazione di alcuni brani del songwriter come “Time Has Told Me”, “Things Behind The Sun”, “Pink Moon”, "Day Is Done” e molti altri. Drake ha scritto canzoni bellissime regalando emozioni uniche e cambiando il volto della musica d’autore in una rivoluzione silenziosa purtroppo durata solo quattro anni. Nessuno all’epoca si accorse di lui, e per decenni la sua arte è rimasta tesoro custodito da pochi fan devoti.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Il pianista, in trio conal contrabbasso ealla batteria, presenta “Stories”, il suo secondo album da leader. Macchia si muove nel modern mainstream europeo e americano e il trio, nato nel 2016, affronta un repertorio trasversale di composizioni e arrangiamenti originali nella direzione del “post-bop”, contaminato da suggestioni armoniche che richiamano la tradizione del novecento europeo.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Siciliano di Catania, 55 anni, il cantautoreè uno dei migliori sulla scena (cinque anni fa ha vinto il premio Tenco per il miglior album in dialetto) e insieme alla band deiè in concerto per presentare "Cummeddia", il suo nuovo album di storie e canzoni che esce tre anni dopo il precedente "U Fujutu su nesci chi fa?". Spiega il cantautore che «cummeddia in siciliano vuole dire cometa o aquilone, e il passaggio di una cometa è segno infausto, presagio di sventure pubbliche, monito divino, annuncio di peste. La peste stravolge le relazioni umane e determina un nuovo ordine basato sul sospetto, l'accusa, il controllo, la definizione di zone e confini invalicabili. L'ordine è lo stato d'assedio, l'emergenza continua in cui la sospensione delle libertà viene presentata come il prezzo necessario per la sopravvivenza della società. Di fronte all'ordine della peste l'unico gesto è la rivolta, quando la cometa aquilone annuncia non il castigo ma un nuovo cominciamento».Angelo Mai, viale delle Terme di Caracalla 55, ore 22L’8 gennaio 1935 nasceva Elvis Presley, che ormai avrebbe 84 anni, e a rendegli omaggio pensa lacon “That’s The Way It Is”, lo show col quale Elvis entusiasmò le grandi platee americane nel lontano 1970 e che ora ha come sottotitolo “Return to Elvis”. Il vocalist e armonicista, il tastierista e organista, il bassistae il batteristariproporranno il country blues e il rock di quegli anni con brani famosi, da “Runaway” a “Burning Love”, “Kentucky Rain”, “CC Rider” e così via.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Jam session all’insegna del blues, stasera, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: apre la band del vocalist e chitarrista, conall’armonica,al contrabbasso ealla batteria. Come vi ricordiamo ogni settimana, ospiti e musicisti appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e intervenire.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22, cantautore romano ma anche fotografo, dopo l’esperienza con il gruppo Magnolia ha ripreso in mano vecchie e nuove idee ed è tornato in sala d’incisione per ralizzare il suo album di debutto: è intitolato “Astronauta”, offre nove canzoni ed è principalmente incentrato sui temi delle relazioni a 360 gradi.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il quartettoè una formazione romana nata dalla comune passione di musicisti di lunga data per i brani americani della Swing Era, anni ’30 e ’40, a volte riproposti in stile classico e altre con arrangiamenti originali. Tra i pezzi in programma non manca qualche incursione nello stile latin. Sono la vocalistal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22L’di, uno degli organisti migliori sulla scena internazionale, è noto anche comeed è un gruppo soul-jazz americano fondato nel 2015. La band, che viene da Seattle, ha pubblicato due album e quello di debutto, “Close But No Cigar”, è stato classificato al numero uno della graduatoria degli album di jazz contemporaneo degli Usa. Con Lamarr all’organo Hammond B-3,alla chitarra ealla batteria, il trio unisce un suono strumentale classico a una sensibilità pioneristica e virtuosa. La formazione aveva realizzato il primo album da indipendente nel 2016, ma in seguito, vista l’accoglienza della critica, il disco è stato ripubblicato nel marzo 2018 dalla Colemine Records.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Ritorna la disco dance degli anni Settanta e Ottanta con la band degliin una serata per Halloween che ha come obiettivo soprattutto il divertimento. La formazione schiera tre voci (alla chitarra,alle tastiere,al contrabbasso ealla batteria. E il repertorio offre i principali successi dell’epoca, da “We Are Family” delle Sister Sledge a “Le Freak” degli Chic, fino a brani famosi come “Lady Marmelade”, “Proud Mary”, “Let The Music Play” e così via.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22.30Un Halloween Psichedelico conemple due band sul palco:prendono il nome dal protagonista del libro di George Orwell “1984”, Winston Smith, e lo usano in una sorta di gioco di parole. Sono un power trio di fuoriclasse: basso, batteria, tastiere e voci dedito alla psichedelia e al culto dell’anarchia ancestrale. In realtà Enro Winstons è il clarinettista e polistrumentista, Rob Winstons è il bassistae Lino Winstons è il batterista, e i tre hanno trovato la sintonia perfetta in una nuvola fumosa di sonorità psico-jazz-garage, che con sensibilità contemporanea omaggiano il progressive rock inglese. Presentano il loro album “Smith”, uscito a maggio 2019.vengono da Osaka e sono una storica band di rock noise psichedelico giapponese on the road da ben 24 anni. Dopo il successo del loro tour invernale in Europa, Sud America e Stati Uniti arrivano anche in Italia con i loro hit e i brani del nuovo album “Paralyzed Brain”. Sono(chitarra, synth),(synth, theremin),(voce, chitarra, bouzouki),(basso) e(batteria), hanno alle spalle una quarantina di album, si sono esibiti in mezzo mondo e esplorano tutti gli angoli del rock, dallo sperimentale all’elettronica. Cosa accadrebbe se Stockhausen si trovasse su un palco a suonare coi Deep Purple? E’ la domanda che si è fatto Kawabata, leader della band: secondo lui il compositore tedesco e gli hard rocker britannici hanno ispirato «il vortice noise psichedelico che aleggia in una dimensione parallela ferma in un momento imprecisato tra i Settanta e l’eternità».Angelo Mai, viale delle Terme di Caracalla 55, ore 22Sono tanti, da(piano e voce) a(chitarre e voci),(basso e voce),(batteria),(piano, tastiere e fisarmonica), e con loro arrivano sempre diversi ospiti: ecco, la formazione romana che ha preso il suo nome dall’album di Paul Simon “Graceland”, e che torna al club di Trastevere per riproporre, stavolta, i classici del repertorio di Simon e di Van Morrison, il vocalist nord irlandese che ha lasciato pagine indimenticabili del rock e che è sempre attivo. Dopo l’album del 2018 “The Prophet Speaks” Van ha inciso il suo quarantaduesimo e splendido disco “Three Chords and the Truth”, appena uscito.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22La vocalist, docente di musica jazz, incontra la Big Fat Band (diretta dal trombonista e bassotubista) e ilin una serata nella quale verranno proposte le melodie più famose di Hollywood e Broadway, con un omaggio speciale a Piero Umiliani, agli anni d'oro di Cinecittà e alla più bella musica da film.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Nuovo appuntamento con “Lingue a sonagli”, il format condotto dache propone una schiera di attori, cantanti, giornalisti, sportivi, politici e influencer. Gli ospiti di oggi sono il cantautore, che ha aperto i concerti di Antonello Venditti e Fabio Concato e dopo un tour in Polonia presenta il nuovo album "Il guardiano del bosco" (che contiene la canzone con la quale ha vinto il Premio De André), il produttore cinematograficoe il cantautore, già vincitore di importanti premi, che ha scritto e orchestrato le musiche dello spettacolo “Uno zio Vanja” con Vinicio Marchioni.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Nato nel 2001 dall'incontro del batterista, del pianistae del contrabbassista, ilsi è creato una sonorità propria nella scena della musica strumentale brasiliana, interpretando i classici della Musica Popolare Brasileira (Jobim, Pixinguinha, Gilberto Gil, Caymmi, Djavan, Chico Buarque) e del proprio repertorio di brani originali. Nel 2014 hanno vinto il Grammy per l'album “Song For Maura”, registrato insieme a Paquito D’Rivera. In questo tour italiano il trio presenta il suo sesto album “Tem que ser azul”, che riassume il modernissimo linguaggio del brazilian jazz, con il profumo afroamericano che si mescola alla tradizione del paese sudamericano in una raffinata fusione di jazz e di ritmi che non sono soltanto samba e bossanova.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Il progetto dell’è nato nel 2019 dall’idea dei tre musicisti accomunati da diverse collaborazioni del percussionista e batteristae del chitarrista(erano nel duo Monastyr) e del pianista(nel sestetto “Therion Project” o nel “Northern Lines” della vocalist norvegese Nina Pedersen). La musica del trio si basa su composizioni originali ispirate ad ambiti etnico-popolari come il flamenco e il tango e ad atmosfere del jazz nordeuropeo. La band sta preparando materiale originale per un proprio album previsto per il 2020.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Serata con i, un Hammond Trio che rivisita il grande repertorio del blues, dalle sonorità di Chicago fino ai colori del jazz, sulle orme di star come Jimmy Smith e Kenny Burrell. Sono(voce e chitarra),(pianoforte e Hammond) e(batteria).Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Se avete già ascoltato ”Transiberiana”, il nuovo album del, o meglio del glorioso, vi sarete accorti che il buon progressive rock di una volta è sempre vivo. Dopo la scomparsa di Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese, nel 2014 e nel 2015, si poteva pensare che la band fosse destinata a soccombere, ma l‘energia del tastierista e compositore, autore dei brani, e della parzialmente rinnovata formazione (il chitarrista, il vocalist, il chitarrista, il bassistae il batterista), hanno contribuito a rinnovare e cambiare il gruppo ma rimanendo fedeli alla storia dellaband romana.Nel disco la leggendaria ferrovia Transiberiana, che parte da Mosca per attraversare il continente fino a Vladivostok, toccando regioni dove le condizioni di vita rasentano i limiti della sopravvivenza, diventa la metafora dell'esistenza. E’ un bel disco, e soprattutto un disco onesto che rende onore alla lunga avventura del Banco. Lo potete ascoltare dal vivo, ovviamente insieme ai successi storici del gruppo, il cui tour comincia proprio stasera e va avanti fino a marzo.Teatro Artemisio, via E. Fondi, Velletri, ore 21Quella deiè una giovane e brillantissima band formata da otto musicisti di varie nazionalità ma di base a Londra e guidata dalla trombettistache si ispira a maestri come Fela Kuti, Ebo Taylor e Tony Allen e al sound che viene dall’Africa Occidentale: un mix delle loro radici nigeriane e della West Africa mescolate ai suoni urbani londinesi. Dal vivo i Korokoko (sono la sassofonistaal trombone,alla chitarra,alle tastiere,al basso,alle percussioni ealla batteria) hanno costruito la loro fama e sono diventati quasi una leggenda catturando il pubblico con la loro bravura e con la presenza scenica dell’intera band. I Korokoko spiegano che «le nostre composizioni soul e spiritual sono cibo per l’anima e fanno muovere il corpo».Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 21Un viaggio attraverso il Mediterraneo alla scoperta di genti, memorie, tradizioni, racconti, un itinerario che tocca sapori e gerghi campani e pugliesi, jugoslavi e greci, israeliani, palestinesi e marocchini: ecco la musica dei, storica ed eccellente formazione on the road da oltre vent’anni, che presenta “Classica”, il suo tredicesimo album nonché un nuovo, ennesimo ponte tra Europa e Mare Nostrum. Nati nel 1997 dal sodalizio tra(voce e bouzouki),(basso e chitarra) e(tastiere), stasera conalle percussioni e il, componenti dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento diretta da, autore degli arrangiamenti, i Radiodervish offrono una musica che è una continua ricerca di varchi tra Oriente e Occidente, secondo uno stile che loro definiscono “cantautorato mediterraneo”, caratterizzato dall’incontro tra mondi sonori differenti e dai testi colti, declinati in lingue diverse. Band coi fiocchi.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21“Blue” è il titolo nonché il colore che permea i 12 brani originali del nuovo album di, il suo settimo disco da solista. Jazz e blues si incontrano con eleganza in quella sottile zona di confine tra la complessità dell’uno e la semplicità dell’altro. Ecco quindi un viaggio nelle varie sfumature del modo di suonare “bluesy” che ha unito nei decenni lo stile di molti musicisti, da Oscar Peterson a Horace Silver, Miles Davis, Stevie Wonder. Con il pianista suonanoal sax tenore,al violino e all’armonica,al contrabbasso ealla batteria.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21è il numero uno della scena jazz pianistica svedese: è brillante, pieno di idee, scrive brani che sono influenzati dal jazz anni ’60 ma hanno una precisa e modernissima identità scandinava, ha vinto un mare di premi e il suo trio, conal contrabbasso e al violoncello ealla batteria e alle percussioni, è on the road dal 2013 e ha avuto successi fin dal debutto con l’album “Fusion for Fish”. I tre musicisti si conoscono e collaborano da molto tempo: Daniel e Fredrik si sono incontrati quando studiavano musica nel sud della Svezia, mentre Christian è arrivato qualche anno più tardi, con il trasferimento della band a Stoccolma. Il cd “DingDong” è stato nominato per lo Swedish Grammy Award come miglior cd del 2018 e l’ultimo album della formazione, appena uscito, è “Fuse Number Eleven”. Fra i brani c’è un pezzo che Karlsson ha scritto apposta per Matera: intitolato “Colourful Grey” (il grigio pieno di colori), il trio l’ha suonato live proprio a Matera, domenica 27, al festival “Gezziamoci”. E’ a Roma per due sere.Alexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 22Dopo un lavoro durato più di due anni il sassofonista e tastieristaè tornato alla sua terra e ha riunito una vera e propriache coinvolge un ricco collettivo di musicisti, dal pianistaal contrabbassista, dal batteristaalla vocalist Ce al chitarrista, insieme a scoperte come la cantante, una voce unica e una personalità straordinaria, capace di catturare lo spazio e il tempo in un attimo. Tutta la formazione ha inciso il suo primo album “Boom Collective”, ispirato all’indie rock dei Radiohead, alle soundtrack di John Barry, alle tante contaminazioni elettroniche di John Zorn e ad altri ingredienti, il tutto con l'unico filo conduttore del jazz.Parco della Musica, Teatrio Studio Borgna, ore 21Canadese di Toronto, 45 ,anni, il chitarristaè uno dei nuovi talenti del jazz e della fusion. Il suo primo album “Plugged In” è stato accolto con entusioasmo da critica e pubblico, e il suo gruppo (il sassofonista, il tastierista, il bassistae il batterista) dopo aver aperto il tour nordamericano di 20 città dei Gipsy Kings, ha fatto numerosi concerti negli Stati Uniti e in Europa. La Galen Weston Band propone una serata di fusion e di jazz-rock con i brani degli album “The Space Between” e “Unplugged”.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Definito “un visionario di estrazione punk”, il cantautore, mantovano di genitori siciliani, già avvocato e reduce da attività sociali a favore di uomini, donne e bambini che scappano da una vita che non hanno scelto, ha aperto concerti di The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brunori Sas, Le Luci Della Centrale Elettrica, Riccardo Sinigallia e adesso, dopo gli album "Il Sangue" e "Fantastico" e dopo essere sparito per qualche anno torna con un ottimo disco intitolato “Acqua punk”, otto brani che nascondono, ma appena sotto la superficie, sensazioni fortissime, come quelle provate nelle sue attività sociali, vedi la canzone “Le Bare Bianche”. Lo presenta stasera.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22La band dei, che prende il nome dallo storico album di Eric Clapton pubblicato nel 1980, ripropone il materiale di quel doppio e indimenticabile cd, con brani come “Tulsa Time”, “After Midnight”, “Setting Me Up”, “Cocaine”, “Wonderful Tonight”, “Rambling On My Mind” e così via. Il tipico english sound del gruppo viene soprattutto dal bassistae dal chitarrista, musicisti britannici ormai romani d’adozione (dopo mezzo secolo passato nella nostra città), al cui fianco suonano il chitarrista, il tastierista Marco Quagliozzi e il batteristaBig Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Al Cotton Club, com’è ormai tradizione, il venerdì è di scena il re dello swing, clarinettista e batterista alla testa della sua big band, in un viaggio ai tempi della Harlem degli anni 30 con arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Urso ama il jazz della Swing Era, tra il 1935 e il 1945, del quale è uno dei maggiori cultori. La formazione vede al suo fianco quattro trombettisti (), cinque sassofonisti (), i trombonistial piano,alla chitarra,al contrabbasso,alla batteria e la vocalistCotton Club, via Bellinzona 22, ore 21.30 e ore 0.30Un quartetto che rende omaggio agli anni 50 del jazz, rendendo omaggio a tutti i grandi saxtenoristi del periodo cool jazz, anzitutto il grande Lester Young, senza tralasciare altri assi come Zoot Sims, Al Cohn e Stan Getz che nella loro carriera ne hanno preso spunto. E’ la formazione di(sax baritono), con(pianoforte),(contrabbasso) e(batteria).Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Americana di Detroit, nera, annata 1956, vincitrice di 5 Grammy Awards, la vocalistè una delle più importanti e prestigiose interpreti di jazz. La sua voce e la sua esperienza le permettono di affrontare repertori diversi, di riprendere la grande tradizione ma anche di cimentarsi con il rhythm & blues e il pop più sofisticato, facendo di ogni sua esecuzione un capolavoro. Stasera è in concerto con il pianista, il chitarrista, il contrabbassistae il batterista. Reeves ha inciso due dozzine di album e l’ultimo, del 2014, è “Beautiful Life”. Serata doc.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Con il progetto “Trad With a Trap” il sassofonistatorna alle origini della sua passione per il jazz, ovvero al jazz tradizionale se non addirittura a quello arcaico: la musica che grazie a Duke Ellington, Louis Armstrong e altri grandi padri che tutti hanno ascoltato fin da piccoli cambiò per sempre la sua vita e creò le basi per il suo futuro. L'idea non è quella di proporre semplici cover ma di individuare e reinterpretare i brani più stimolanti con la sensibilità armonica, melodica e ritmica del suono contemporaneo. Con Maurizio ci sonoal pianoforte ealla batteria, per affrontare un bel viaggio nelle radici rilette con l’occhio di oggi.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22.30S’intitola “Canta-Autori, le più belle canzoni dei cantautori italiani”, la serata proposta dal vocalist. Napoletano, trasferito dalle parti di Frosinone, ha cantato con diverse band, coltivando sogni e amori per sound differenti. Ha girato l’Europa con la punk band “Me for Rent” e continua a girare per l’Italia con i suoi numerosi progetti. Stasera canta brani di tanti autori, da Dalla a De Gregori, da Pino Daniele a Rino Gaetano.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22è il progetto del sassofonista napoletano, già con numerosi gruppi e collettivi musicali (Rete co’mar, Batà Ngoma, Nafrythm, Orchesta acustica del Pausyllipon...), che stavolta vuol dare espressione alla sua passione per l’improvvisazione con un repertorio di composizioni originali che spaziano dal funky alla fusion, in una chiave pop e mediterranea. Radicato nella sua terra e allo stesso tempo ispirato da grandi compositori afroamericani che ama e ascolta (Shorter, Miller, Garrett) Petrella propone un repertorio di temi ascoltabili, cantabili e lontani da intellettualismi musicali.Con lui al sax tenore suonano i chitarristial basso elettrico ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Chitarrista, compositore, arrangiatore e produttore, da ragazzosi è innamorato di Hendrix, del jazz di John Coltrane e della musica classica, poi è andato avanti suonando con tutti, da Riccardo Cocciante a Patty Pravo, Nada, Giorgia, Luca Barbarossa, Mina, Lucio Dalla, Ron, Gianni Morandi, Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Zucchero, Sting, Keith Emerson, Tony Esposito, Brian Auger, GeGè Telesforo, Mike Francis, Giovanni Tommaso, Roberto Gatto, Danilo Rea, Maurizio Giammarco, Ben Sidran, Phil Woods. E quella per i Beatles è una sua vecchia passione che ogni tanto lo spinge a rileggere e interpretare con freschezza e originalità una parte del repertorio del quartetto di Liverpool. Al suo fianco ci sono i vocalist, il tastierista, il bassistae il batteristaBig Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 21, catalano di Barcellona, è uno dei più importanti chitarristi dell'attuale scena del flamenco e uno dei compositori più prolifici e interessanti delle ultime generazioni. Lo trovate in concerto in duo con, creatore di un pianismo unico, che si nutre e si arricchisce nella diversità e che ha fatto colpo al suo ingresso nel panorama europeo. Vi aspetta un incontro fra due personalità artistiche autentiche, che si ammirano reciprocamente.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il blues è di nuovo protagonista al Charity con, progetto del cantante e chitarrista, che anni fa si è trasferito in Irlanda per dare concerti (ha fatto un tour con l’americano Sugar Ray Norcia, uno dei maggiori armonicisti e cantanti blues sulla scena) e partecipare a numerosi festival. Oggi si muove fra blues, funk, west coast, swing, rhythm & blues, ha alle spalle due album, uno di brani originali, "I Got Mean Things On My Mind", il secondo, un live con Sugar Ray Norcia, "Someday Someway". Stasera sarà accompagnato dal giovane armonicista, daal contrabbasso e daalla batteria.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22torna all’Auditorium con una doppia data per presentare “L’altra metà”, il suo nuovo e ottavo album di inediti, dodici brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo: il disco e il suo titolo rappresentano l’altra metà della vita, della storia, della musica di Renga, un capitolo nuovo e caratterizzato da diverse consapevolezze e forme sonore e linguistiche.«L’altra metà – spiega il cantautore – è il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole, attraverso la mia voce. Ho scritto insieme a moltissimi giovani autori, musicisti e artisti, perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare nelle canzoni anche ai miei figli. E' questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di cinquant’anni». Variegata anche la scelta degli autori con cui Renga ha collaborato per la scrittura del disco: da Paolo Antonacci a Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio Di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin (Danti), Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Lorenzo Urciullo (Colapesce), Fortunato Zampaglione, Michele Zocca.Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, stasera e domani, ore 21I milanesisono la formazione italiana di metal più amata negli Usa, tanto che la loro attività si svolge in gran parte all’estero. La vocalist, il vocalist, il chitarrista, il bassistae il batterista(è l’ultima formazione, dopo diversi cambiamenti) fondono metal e melodia, in America vendono un sacco di dischi e stasera presentano live i brani dell’ultimo album ”Shallow Life”, già piazzato al sedicesimo posto nella classifica di ”Billboard”.Cristina Scabbia sostiene che «in Italia vanno molto la trap e il rap cantati in italiano, mentre all’estero le cose vanno diversamente e anche la musica rock e metal prodotta da artisti italiani riscuote un deciso successo commerciale». Nel concerto romano suonano live i loro hit e il materiale dell’ultimo cd ”Karmacode”. Se cercate nuove realtà made in Italy il loro spaghetti metal può essere una piacevole sorpresa.Orion Live Club, viale J.F. Kennedy 52, ore 19è un eccezionale ensemble che riunisce musicisti maghrebini, rom rumeni e solisti italiani e che presenta all'Auditorium il suo primo disco, un mix di musiche e ritmi figlio della civiltà araba, diffusa in tutto il Mediterraneo fra architettura, letteratura, pittura e musica. Le sue melodie e i suoi strumenti hanno influenzato l'Occidente da Istanbul ai Balcani, dai regni del Maghreb alla Sicilia e all’Andalusia. Accanto ai musicisti arabi ci sono i rom, come i gitanos (in Spagna) e gli tzigani (in Romania, Bulgaria e Grecia). Da qui il progetto RomAraBeat per ricreare quell’armonia musicale dal Maghreb ai Balcani, con diversi musicisti in parte dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Sul palco il pianoforte di, la voce e l’oud di, i clarinetti di, i cimbali di, la fisarmonica di, il contrabbasso di, le percussioni di, le voci di HParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Inglese di Nottingham, annata 1966, sassofonista e clarinettista, Julian Siegel è uno dei musicisti più richiesti sia in patria che in Europa e negli Stati Uniti. Ha alle spalle diversi premi vinti a livello internazionale, ha suonato con la band dei Partisans e con i suoi attuali compagni di tour, il contrabbassistae il batterista, ha inciso diversi dischi. Ci sa fare e ha suonato con tante star, dal trombettista Tim Hagans alla big band di Kenny Wheeler, Andrew Hill, Hermeto Pascoal, John Taylor, il quartetto della vocalist Diane Schuur.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock e offre una lezione di ballo a cura della scuolae un live del. Il gruppo nato nel 2010 e guidato dal chitarrista e vocalistvanta oltre 400 concerti in locali e festival di tutta Italia e ripropone i maggiori successi del rock’n’roll, da Chuck Berry a Elvis Presley, da Johnny Burnette a Little Richard, Carl Perkins e tutte le star della musica che ha travolto tutto il mondo negli anni '50 e '60. In uno show senza soste tutto da ballare. La band spiega di proporsi in “alta fedeltà”, con abiti a tema, sound e strumenti d’epoca. Accanto a D'Arienzo suonanoal contrabbasso ealla batteria.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22E’ ormai un appuntamento fisso l’Open Swing Lab del club del Pigneto, laboratorio musicale dedicato agli stili del jazz e dello swing ideato dal sassofonista e bandleader, dal chitarristae dal contrabbassistain programma ogni domenica. Dopo il primo set comincia una festa aperta a musicisti e ballerini che danno vita, sopra e sotto il palco, a una vera orchestra con fiati, violini, voci, chitarre, washboard, batteria, alle prese con brani storici della Swing Era americana.Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 22Il duo formato dalla vocaliste dal pianistapropone un repertorio che spazia dal repertorio jazz tradizionale alle composizioni dei maggiori autori del jazz.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30