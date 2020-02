Concerti a Roma, da Noa ai Dire Straits Legacy, dagli Algiers a Elephant Man

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la rassegna Vitala Festival al teatro San Genesio il quartetto formato da(voce recitativa),al flauto traverso,al pianoforte eal violino propone un raffinato concerto che rende omaggio a due grandi artisti argentini: lo scrittore e poeta Jorge Luis Borges e il musicista che ha rivoluzionato il tango, Astor Piazzolla. Il risultato è un delizioso viaggio tra i versi di Borges e le note di Piazzolla. I protagonisti della serata trasporteranno il pubblico in quel mix di magia del pensiero profondo e di suggestive composizioni che diventa un tributo all’essenzialità. Serata da non mancare.Teatro San Genesio, via Podgora 1, ore 21Per gli appuntamenti della serie “Per chi suona la campana” (è un affettuoso ricordo dei tempi dello storico Folkstudio) stasera serata speciale con quattro cantautori doc presentati dal chitarrista: sonoTeatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21Il banjoista, chitarrista e bassistatorna con il suo "Monday Night Jazz Show" e con una formazione che vede al suo fiancoalla cornetta,al pianoforte e voce,al contrabbasso ealla batteria, più l’americano(trombone, tromba e voce) e il vocalist inglese. Jazz d’annata fatto secondo le migliori regole.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22«Caro Johann Sebastian Bach, sono trascorsi 300 anni da quando hai scritto quella musica straordinaria che è nata da te, o dovrei dire esplosa da te in una rivelazione di bellezza abbagliante, mistero profondo, grazia e gloria, umanità condensata. Trecento anni, e quella musica ancora ci emoziona, ci rende umili, ci nobilita, ci culla tra le sue braccia, ci spezza i cuori e li ricostruisce, prosciuga i nostri spiriti e li spegne, ci fa credere in Dio, o nel Dio della Musica,o in qualcosa di più grande di noi, qualunque cosa possa essere, unendo noi tutti in una magnifica, fragile canzone umana. Johann, che meraviglia sei»: è la virtuale lettera scritta daa Johann Sebastian Bach, che la grande vocalist israeliana ha “affidato alla posta” (come dice lei) dopo aver inciso l’album “Letters To Bach”, uscito lo scorso marzo e prodotto nientedimeno che da sua maestà Quincy Jones.Noa l’ha presentato in mezzo mondo, è un disco con tutte le carte in regola, ascoltarlo è un vero piacere e stasera lo propone dal vivo a Roma insieme al chitarrista e storico partnere al contrabbassista(fateci caso, a quelli veramente bravi bastano solo un paio di musicisti per fare tutto senza problemi) in un concerto semplice e assai intenso. La vocalist ha ripreso dodici brani musicali di Bach, e a quelle composizioni solo strumentali ha aggiunto testi in inglese e in ebraico, scritti da lei, che spaziano dalla sfera personale a quella universale: la tecnologia e la religione, il riscaldamento globale e il femminismo, il conflitto israelo-palestinese e le relazioni nell’era dei social media, fino all’eutanasia.Vi ricordiamo che Achinoam Nini, nata a Tel Aviv, cresciuta tra Yemen e Stati Uniti (a New York abitava nel Bronx) e poi tornata in patria, sposata al medico pediatra Asher Barak, da lei soprannominato "angelo dallo stetoscopio rosa", e con tre figli (Ayehli, Enea e Yum). oltre che per la sua attività musicale è famosa anche per essere la più importante sostenitrice culturale del dialogo e della convivenza tra israeliani e palestinesi. È la prima ambasciatrice israeliana dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e fa parte di numerose organizzazioni a favore dei diritti umani e della pace in Israele e in tutto il resto del mondo. Che volete di più da una donna straordinaria come lei? Andate a comprare l’album, intanto.IUC, Aula Magna dell’Università La Sapienza, piazza Aldo Moro, ore 20.30La metalband bolognese dei, in tour europeo insieme alla formazione finlandese, è un gruppo heavy nato nel 2005 e con influenze britanniche e tedesche stile anni ’80 e ’90, Il vocalist, i chiarristi, il bassistae il batteristasono a conti fatti dei puri, che suonano heavy e basta, senza preoccuparsi di una possibile evoluzione: picchiano forte, hanno un aspetto rude e scontroso, insomma il copione che tutti conoscono, e fanno semplicemente il loro mestiere. Al contrario, i Lordi sono un gruppo heavy metal noto per la teatralità ispirata al cinema horror, che costituisce il tema principale dell’immagine del gruppo e dei testi delle canzoni. Il nome del gruppo deriva dal soprannome del cantante,, detto appunto Mr. Lordi. Ogni membro è mascherato da mostro e ha un proprio soprannome, e per questa ragione i Lordi non vengono mai fotografati senza i costumi di scena. Musicalmente e visivamente, il gruppo è ispirato a un metal anni ottanta di artisti come Alice Cooper, W.A.S.P. e Twisted Sister.Orion Live Club, viale J. F. Kennedy 52, ore 22Il trio della vocalist e chitarrista brasilianapropone una serie di brani di grandi autori e interpreti della bossa nova, da Dorival Caymmi a Joao Gilberto, Tom Jobim, Gilberto Gil, Edu Lobo, Joao Bosco, Ivan Nils, Roberto Menescal, Milton Nascimento, Marcos Valle, Djavan. Con lei ci sono il sassofonistae il batteristaElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Torna per chiudere il carnevale una delle formazioni guidate da, cioè il vocalist, chitarrista e attore: sono, band doo-wop (genere e ritmo tra i più interessanti degli anni ’50 e ’60, fatto di armonie vocali, swing e rock) che accanto a Greg schiera il trombettista, il chitarrista, il sassofonista, il contrabbassistae il batterista. Molto divertenti, vi intrattengono a suon di "Sha-badubudì", "Ramalamading dong" e altri curiosi vocalizzi con un repertorio che va dai Coasters a Dion & the Belmonts, dai Diamonds a The Cleftones, The Beach Boys, The Platters, The Cadillacs e altre band che hanno contribuito alla fama di questo genereCotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, replica tutti i martedì il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana degli anni ’60 e ’70, dal blues al rock, al folk al soul.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Nel 2017 avevano aperto allo stadio Olimpico il concerto dei Depeche Mode e adesso tornano a Roma: sono gli, ottima band nata a Londra ma americana di Atlanta, Giorgia, che dal profondo sud degli Usa porta il suo mix di punk, rock e gospel con testi potenti e dal forte contenuto politico:(voce e chitarra),(chitarra),(basso) e(batteria) si muovono fra rap, soul e industrial e dopo aver pubblicato “Can The Sub Bass Speak?”, brano di grande successo, propongono live il loro terzo album “There Is No Year”, appena pubblicato, con brani di un rhythm & blues post-punk che guarda al futuro per andare, dicono loro, “in un’era differente”.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Un tributo diverso dal solito, un esperimento che vede un classico trio composto da mandoloncello, mandola e mandolino reinterpretare la suite “Dark Side of The Moon”, il quasi omonimo disco dei Pink Floyd. E’ un concerto singolare che sorprende lo spettatore, non solo per le doti artistiche degli esecutori, ma per la capacità degli strumenti di rendere effetti e atmosfere che nel disco originale vengono realizzate grazie a sintetizzatori. I, ovvero, resituiscono al mandolino la sua identità di strumento classico e in quanto tale adeguato per ogni tipo di repertorio. “Dark Side of The Mandolin” nasce anzitutto dall’amore dei tre per la band inglese.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Per rendere omaggio a Furio Scarpelli, scomparso nel 2010, vanno in scena per la stagione di Roma Sinfonietta le più belle musiche dei film da lui sceneggiati fianco a fianco con Age (Agenore Incrocci, morto nel 2005). La storia del nostro cinema rivive in “Age & Scarpelli Suite”, un progetto in quattro suite dedicato alle colonne sonore della commedia all'italiana: “La grande guerra”, “Sedotta e abbandonata”, “C'eravamo tanto amati”, “Il postino” sono solo alcuni dei film sceneggiati da Age e Scarpelli e accompagnati dalle composizioni di Nino Rota, Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Carlo Rustichelli, Piero Umiliani, Riz Ortolani e altri. La formazione del, con gli arrangiamenti di, fa emergere tinte di jazz, swing e bossa nova rievocando le musiche originali: sono il violinista, il violoncellista(figlio di Furio) e la pianista, affiancati daal contrabbasso ealla batteria.Università di Tor Vergata, Auditorium Morricone, via Columbia 1, ore 18Il pianista francese, rivelazione recente dell’ambiente jazz, presenta il suo album “Euforia”. Influenzato da Bill Evans, dalla musica afro-caraibica e da musicisti come Chick Corea, Michel Camilo e Richard Bona, Brandeis offre, con Romann Dauneau al contrabbasso ealla batteria, un sound che mescola tradizione e modernità in un cocktail energico, melodioso e sensibile tra euforia e malinconia. Il musicista ha proposto i brani del disco nei maggiori festival europei come Umbria Jazz, in Asia e Sud America.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, stasera e domani, ore 22Jam session all’insegna del blues, stasera come ogni mercoledì, per gli appuntamenti di Blues Jam & Friends: è coordinata dal vocalist e chitarrista, con il chitarristaal basso e alla batteria. Come sempre gli appassionati di blues sono invitati a salire sul palco e partecipare.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Brani come “Scrivimi“, “Rosanna”, “Tra le cose che ho” e “Sabato domenica lunedì”, firmati da, sono un pezzo della sua carriera e di storia della canzone d’autore, e stasera il loro autore e interprete li ripropone in versione jazz con una band d’eccezione. Il suo repertorio è diventato un classico della musica italiana grazie a esperienze maturate con grandi nomi (tra i quali Chet Baker, James Senese, Nicola Stilo, Anthony Jackson, Paulinho Da Costa e Danny Gottlieb) e oggi Nino offre live il meglio della sua musica riarrangiata e impreziosita dalla traduzione in jazz. Al suo fianco ci sono il pianista, il contrabbassista, il batteristae due special guest, cioè il trombettistae il sassofonistaParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21La dancehall di, ovvero, jamaicano di Kingston, annata 1975, noto anche come The Energy God, è tra le più autentiche in circolazione: il suo mix di hardcore ragga, reggae, raggamuffin, hip hop e dirty rap è famoso e amato in ogni angolo dei Caraibi, e dopo una lunga assenza O’Neil torna a Roma con l’ultimo singolo “Find It”, che segna un ritorno alle sonorità dancehall originali. Scoperto da Bounty Killer ai tempi della prima formazione chiamata "Scare Dem Crew" insieme a Boom Dandymite, Harry Toddler e Nitty Kutchie, Elephant Man è un personaggio eccentrico nell'abbigliamento e nelle acconciature, controverso nelle liriche delle canzoni ma al tempo stesso esplosivo come pochi. Ha alle spalle otto album, tra i quali "Let's Get Physical", ha collaborato con Wyclef Jean, Lil Jon e Busta Rhymes, è una vera star e uno degli artisti più richiesti nel mondo grazie all'energia che mette sul palco. Nella serata è previsto anche il set a cura diprima e dopo il concerto.Ex Magazzini, via Dei Magazzini Generali 27, ore 22Tra psichedelia esotica, disco-funk anni ‘70, psych-rock e misticismo, la band anglo-bahreinita deitorna al Monk dopo quattro anni di assenza per presentare il suo nuovo album “Levitation”, un viaggio multisensoriale, potente e contagioso. Esploratori internazionali dello psych-rock, nati a Londra nel 2010 su impulso del frontman, originario del Bahrein, sono. Il nuovo album è un concentrato di disco-funk anni ’70, psichedelia del Middle East, suoni asiatici carichi di misticismo, positività e vibrazioni esotiche.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Forse è inutile dirlo, ma a chi non è bene informato ricordiamo che, veneto di Vicenza, 62 anni, è uno dei migliori e piu stimati pianisti del nostro jazz e offre una serata da solista imperdibile per gli appassionati. Con uno stile molto personale ma fedele alle regole, Rea ha esplorato oltre al jazz il rock, il pop, la canzone d’autore, la lirica, la musica classica e l’amore per Bach. I suoi concerti sono in grado di spaziare su ogni repertorio e genere, e il pubblico si entusiasma sempre. Poliedrico e dotato di una tecnica straordinaria, Rea vanta una solida preparazione accademica, si è diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia e ha collaborato e condiviso il palco con i più grandi nomi del jazz come Chet Baker, Lee Konitz, Luis Bacalov, così come con pianisti classici dello spessore di Bruno Canino e Bahrami, e senza farsi mancare i big della nostra musica come Mina, Gino Paoli, Pino Daniele, Claudio Baglioni e tanti altri.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Ilnasce nel 2014 dall’idea di tre giovani romani e il nome ricorda che i musicisti provengono da tre dei monti della città: il vocalistè di Monte Mario, il chitarristadi Monte Sacro e il pianista e mandolinistadalla Montagnola ddi Testaccio. Partendo da un’attenta ricerca sulle origini della canzone romana, il trio affronta i grandi temi della tradizione popolare con voce, chitarra e mandolino, ma con arrangiamenti originali che esplorano il linguaggio musicale a 360 gradi e danno nuova vita a un repertorio di brani inediti e originali, dove nuove sonorità si fondono con contenuti attuali, raccontando quella “romanità” viva, tangibile e contraddittoria, fatta di passione e sentimenti, goliardia e cinismo.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Per gli appuntamenti di Jazz Voice stasera sono di scena le canzoni d’amore di George Gershwin e la riscoperta del grande compositore americano del temi legati all’amore. Il trio della vocalistrilegge una selezone di brani tratti dalle sue tante opere, che la band definisce “il romance novel gershwiniano”. Con Francesca suonano il chitarristae il contrabbassistaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22, figlio di Vittorio e fratello di Christian, morto nel 2014 per un attacco cardiaco, ha composto le colonne sonore di molti film, le sue canzoni sono state interpretate da nomerose star come Ella Fitzgerald, Tony Bennett e Dee Dee Bridgewater, e ha firmato composizioni di musica sinfonica e musica da camera con sonate per arpa, clarinetto e altri strumenti. Stasera gli rendono omaggio la vocalist, il chitarristae altri amici, daTeatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21prende il nome dalla città della Georgia dalla quale sono partiti i beat rivoluzionari che hanno portato l’hip hop più tradizionale a contaminarsi fino a diventare la trap più attuale, ed è il format nato a Milano che ha portato artisti come Capo Plaza, Sfera Ebbasta, Ghali e Lazza (frequentatori assidui dell’evento) a Madrid, Formentera e Londra. L’appuntamento romano racconta il movimento italiano in diverse modi: da quello musicale a quello visivo, attraverso giochi di luce, allestimenti e performance.Gli ospiti di stasera sono, il deejay che affianca Ghali nelle sue esibizioni, e, uno dei resident deejay di “My Name Is Atlanta”. Dev è diventato famoso grazie a Ghali: cresciuto in Puglia, trasferito a Milano e protagonista dell’evento “Akeem of Zamunda” (nel quale si mescolano hip hop, rap sperimentale e elettronica di matrice britannica), ha di recente creato un mix tra trap e house che rende i suoi act esplosivi. Fawzi è un dj e producer conosciuto per essere stato fra i primi a sperimentare le moderne sonorità della trap. Ha prodotto hit come “Mamma” di Ghali e “Leggenda” di Sfera Ebbasta in collaborazione con Charlie Charles.Circolo degli Illuminati, via Libetta 1a, ore 23.«E’ un omaggio al mio Piemonte e a Cesare Pavese. Rispetto ai miei dischi precedenti, cupi e magari un po’ nostalgici, questo è rivolto al futuro e alla possibilità di farcela nonostante tutto e nonostante la merda che viviamo. E dice ai giovani: cercate di volare, camminate, guardate, fate, lottate. Musicalmente è una novità, perché l’ho fatto con un sestetto di jazzisti, tutto dal vivo, con i suoni giusti, per merito di Edoardo Petretti e di Stefano Ciuffi, che già nell’album precedente mi hanno aperto una strada nuova. Sono tornato quello del vecchio Folkstudio, ma questi grandi musicisti rendono i miei brani molto musicali e molto eleganti. Non lo dico io, lo dicono tutti quello che li hanno sentiti e li hanno subito amati»: cosìriassume il suo ultimo album “Il mestiere di vivere”, uscito un anno fa, che stasera ripropone in un concerto intimo, con lui, voce e chitarra, e il pianistaIl cantautore romano, che dopo il disco proposto nel maggio del 2017 (“Grande Bax”, dove Bax era la nuova e più veloce abbreviazione del suo vecchio soprannome Bassingher, ormai in disuso, e nei suoi brani analizzava molti problemi di oggi, che poi non sono così diversi da quelli di una volta, quando internet e telefonini non esistevano) è tornato con una serie di intense e profonde canzoni realizzando quello che, e non solo a nostro parere, è il suo disco più bello. E' un album politico, ma non nel senso al quale siamo abituati in questi giorni: la sua è una politica del vivere insieme, del sentirsi parte integrante della società, del guardare al mondo reale. Del vivere per davvero. “Il mestiere di vivere” (per lui è anche quello “di sopravvivere”) è un disco serio, vero, di quelli che si facevano una volta e che oggi, in tempi di one night star, a qualcuno possono sembrare una fatica inutile. Sono brani da riascoltare più di una volta perché per capirli bisogna entrarci dentro. Sono canzoni ispirate, e non prendete “ispirate” per una parola grossa: vengono dalla vita, nella cui realtà Ernesto ha frugato in ogni angolo con sensibilità ma anche con difficoltà. Da riascoltare con attenzione.Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21,30Pianista, fisarmonicista, tastierista, compositore, sardo di Villamar,è un musicista formidabile, un improvvisatore ricco di fantasia, talento, abilità, tecnica, senso dello swing, oggi compie settant’anni e a festeggiarlo arrivano alla Casa tanti amici e tanti ammiratori. La sua storia comincia quando a sette anni ebbe in regalo dal nonno la sua prima fisarmonica giocattolo: imparò a suonarla e la suonò per anni nelle feste di paese, poi arrivarono il pianoforte e l’organo Hammond. Nel 1967 faceva il cameriere in un ristorante di Portoscuso, e fu allora che nacquero il suo primo gruppo e la lunga avventura del suo successo.Basta un primo elenco delle sue collaborazioni per capire che Antonello è un genio del nostro jazz: ha suonato con Francis Kuipers, Massimo Urbani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Stefano Bollani, Evan Parker, Javier Girotto e gli Aires Tango, Anouar Brahem, Michel Portal, Don Cherry, Don Pullen, Billy Hart, Ed Blackwell, Billy Cobham, Horacio "El Negro" Hernandez, Han Bennink, Naná Vasconcelos, Cecil Taylor, Pat Metheny e tanti altri. E stasera ve lo potete godere in una serata nella quale sarà celebrata la sua carriera con racconti, foto, aneddoti, video e musica dal vivo. Mille auguri.Casa dal Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Arriva in Italia, uno dei nuovi volti dell’hip hop americano: statunitense con origini del Belize, è un autore, rapper e producer famoso per singoli di successo come “Magnolia” di Playboy Carti e “Gummo” di 6ix9ine, e per produzioni firmate per 21Savage, Lil Uzi, Travis Scott e Kanye West. Recentemente P'ierre si è fatto notare anche per le sue capacità di rapper: con uno stile molto personale contribuisce a definire il suono del rap dei suoi anni. Vero nome, è figlio di un militare, cresciuto passando di città in città, e anche lui ha vissuto a Atlanta, Georgia, una delle città più creative per le nuove correnti del rap. Ha alle spalle una serie di mixtape chiamati “The Life Of Pi’erre” (l’ultimo, di giugno 2019, è “The Life Of Pi’erre 4”) e a fine gennaio è uscito "The Wolf of Peachtree" di Jelly, in cui Pi'erre ha supervisionato la produzione di tutti i brani.Goa Club, via Giuseppe Libetta 13, ore 22Una serata live a tutto hiphop con musicisti, cantanti, rapper, dj e beatboxer: ecco "It’s The Joint!", dove una volta al mese la resident bandinsieme a(Colle der Fomento) e alla crewconducono la serata coinvolgendo numerosi ospiti a esibirsi con loro sul palco. L'ospite del quarto appuntamento è l'MC romano, all’anagrafe, che offrirà uno showcase con una selezione dei suoi hit riarrangiati per l’occasione dai Dumbo Station. La seconda parte della serata vedrà l'esibizione degli MC del “Do Your Thang”, con la partecipazione del vocalist. I Dumbo Station sono(tastiere),(chitarra),(basso) e(batteria).Angelo Mai, viale delle Terme di Caracalla 55, ore 22Anche se lo storico chitarrista Django Reinhardt è l’ispirazione numero uno del suo trio, il chitarrista, siciliano di nascita e milanese d’adozione, sempre armato della sua Gibson, include le influenze più contemporanee nel suo swing zingaro, introducendo elementi di stili più moderni come bebop, funk e jazz moderno. Il trio, che vede al suo fianco il chitarristae il bassista, ha preso parte a diverse rassegne di rilievo, da “Django in June” a “Django Amsterdam”, “Djangofollies”, “Cloughtoberfest”, “Cully Jazzfest”, “Eddie Lang Jazzfest”, “Pisa Jazz”, “Valdarno Jazz”, “Trasimeno Blues”. Il sound del trio ruba da varie epoche musicali e conduce l’ascoltatore attraverso una ricca esperienza sonora, senza mai abbandonare del tutto l’impronta gitana di Django.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22nasce dalla collaborazione di tre musicisti che fondono le loro diverse esperienze per raggiungere un suono riconducibile a un ben determinato periodo storico ma che esprime una nuova e attuale identità. Proprio dall’Era dello Swing la band trae il proprio repertorio, con brani che sono stati i capisaldi delle migliori formazioni di quegli anni. Formano la band il sassofonista, il pianistae il batteristaCharity Cafè, via Panisperna 868, ore 22, supergruppo funk-jazz italiano formato nel 2007 a Milano, fino a ieri avevano un sound ispirato alle colonne sonore di molti film di genere «poliziottesco» usciti soprattutto nell’Italia degli anni settanta. Adesso la strada della band è cambiata con il nuovo album “Momentum”, il cui titolo vuol dire oggi, adesso, l’era presente.(basso),(organo e fiati),(chitarra e tastiere) e(batteria e percussioni) con il producer, sono passati dal vecchio stile "Cinematic Funk" a una sorta di hip hop urbano, con un sound contemporaneo, equilibrato, che guarda al futuro: una black music attuale condita con un pizzico di rap. In dieci brani la band dimostra di aver saputo adattarsi molto bene al trascorrere del tempo e di aver conquistato una nuova e personale dimensione.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Doppio concerto all’Auditorium per la serie “Retape”, protagonisti il gruppo(una rock band nata nel 2017 con un animo antico e uno sguardo verso il futuro: sostenuti da, i ragazzi romani hanno un suono preciso e ben calibrato, nel quale il classic rock e la new wave diventano ancora una volta contemporanei) e(una star della nuova scena romana, cantautore che ama definire le sue canzoni “normali” perché sono fuori da mode e trend ma più insieme che mai nel proprio tempo, raccontando storie nelle quali è possibile riconoscersi e scrivendo canzoni che viene subito la voglia di cantare).Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Si chiamal’evento di stasera all’Auditorium, dove una storica formazione di tredici musicisti,, ripropone un programma che segna le tappe fondamentali della discografia di Frank Zappa, compositore e chitarrista statunitense giustamente considerato come un grande genio musicale del '900, nonché uno dei maggiori artisti contemporanei. I Virtuosi offrono una carrellata a tutto campo nella sua musica, partendo da vere e proprie composizioni cameristiche come la suite di “Uncle Meat” e senza tralasciare i momenti fondamentali del suo percorso musicale degli anni '70 con brani che vanno da “Inca Roads” a “Andy”, con particolare attenzione nel riproporre il disco live “Roxy & Elsewhere”. Nel repertorio ci sarà spazio per brani interpretati dalla cantante Bianca Odin nel tour del '76 e quindi un incursione anche in un inedito Zappa rhythm & blues.I musicisti sono il chitarrista, il bassista, il tastierista, il percussionista, il batterista, la cantate, il vocalist e tastieristaai flauti,alla tromba e al flicorno,al sax alto e soprano,al sax tenore eal sax baritono.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21A quarant’anni dall’uscita di “Fabrizio de André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del cantautore, la Premiata Forneria Marconi ogni tanto ripropone il suo “PFM canta De André Anniversary Tour”, omaggio dell’anno scorso a quella splendida serie di concerti che gode in questi giorni di una nuova e grande attenzione grazie al docufilm “Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato” nel quale Walter Veltroni ha recuperato e dato nuova vita ai vecchi filmati di quelle performance, grazie anche all’aiuto del regista Piero Frattari, che partecipò alle riprese del concerto del 3 gennaio 1979 a Genova.E stasera la PFM torna a Roma, con quel medesimo live, all’Auditorium Conciliazione. On the road dal 1970 (il primo album, “Storia di un minuto”, è del 1972, il diciassettesimo, uscito a ottobre 2017, è “Emotional Tattoos” e offre 22 brani), la PFM ha attraversato quasi mezzo secolo della rock story italiana e ne ha viste di tutti i colori, compreso quello storico tour con Fabrizio. Adesso il gruppo schiera due dei fondatori, il batterista e vocaliste il bassista, insieme al violinista e multistrumentistae altri musicisti, da(batteria) a(tastiere),(chitarra) e(tastiere, chitarra). Ha due special guest:, chitarrista storico di Faber, e il tastierista Flavio Premoli, altro musicista doc. Se amate il rock, se amate De Andrè e se amate la buona musica, per voi è un’occasione da non perdere.Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4, ore 21“Sumo” è il titolo del nuovo album di inediti dei, band rock livornese che una volta si chiamava Management del Dolore Post-Operatorio e che adesso è diventata una coppia formata dal vocaliste da(chitarre e sintetizzatori). Il disco riflette i profondi cambiamenti del gruppo, che oggi dimostra di aver raggiunto una notevole maturità con un sound che sfutta strumentazioni all’avanguardia e uno stile attuale e solido senza rimpiangere il passato.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 22Attiva a Roma l’Atlante Tour di, il cantautore e musicista romano, classe 1990, che presenta il suo ultimo album “Milano parla piano”, uscito a ottobre, e una serie dei suoi classici in inglese come “Killer”, “The Lake”, “I Don’t Want to Get Down”, “Prove it”. Il nuovo disco è il primo nel quale Marco, che ha cominciato a scrivere canzoni dopo essersi innamorato del folk di John Frusciante e Justin Vernon e che si è spostato dalla sua città a Milano, affronta la lingua italiana, e lo fa con l’aiuto di autori e produttori come Raina, Zibba, Dardust, Antonio Filippelli, Fausto Sogliati. “Atlante”, la canzone che dà il titolo al tour, è la prima del disco, poi vengono “Solo noi due”, “Calma calma”, “Mi sbaglio da un po’”, “Più di prima”, “Perso ormai”. Sono brani che funzionano, hanno un sapore pop e non più folk, e l’uso dell’italiano («È stata una sfida non facile da superare, una sfida con me stesso», dice lui) ha dato una nuova svolta al suo lavoro.Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, ore 22Ha cominciato aprendo i concerti di artisti della scena romana rap e trap, ha fatto il dj con la Dark Polo Gang, poi si è messo a scrivere canzoni e in poco tempo è diventato famoso tra il pubblico giovane e anche fra i bambini come “il dj che canta”: ecco in poche righe la storia di, cioè, classe 1992, in concerto stasera all’Atlantico in quella che è stata intitolata “La notte dei cafoni”. Il suo disco di debutto “Curioso”, un EP con 5 brani uscito a maggio, ha avuto 20 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e i suoi brani, dal tormentone social “Domani Ci Passa” a “Un po' de que", hanno già girato l’Italia e l’Europa, con tappe a Mykonos e Formentera. Nella sua zona, il quartiere Trieste, i fan hanno affisso in piazza Caprera una targa con sopra la scritta "piazza Ludwig" per omaggiarlo, e lo scorso giugno Ludwig è stato invitato a esibirsi alla festa di fine anno del vicino liceo Giulio Cesare. Bel personaggio.Atlantico Live, viale Oceano Atlantico 271d, ore 22Il sassofonista, il pianistaal contrabbasso ealla batteria: ecco il, formazione viva e multimediale. E’ un progetto che nasce durante la residenza artistica in collaborazione con il festival di Umbria Jazz 2019 e offre tutte composizioni originali all'insegna di un jazz contemporaneo di matrice europea. La musica del quartetto esprime il desiderio di fondere in un unico discorso armonico, ideologico e stilistico le diverse identità culturali e personalità dei quattro musicisti. Lo scorso dicembre il gruppo è stato in tour in Africa presso le ambasciate italiane di Harare in Zimbabwe e di Lusaka in Zambia.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Per molti gli anni Ottanta sono stati i migliori e i più divertenti per la musica pop: era l’epoca dei primi videoclip, dei programmi come “DJ Television” con Claudio Cecchetto che presentava e Jovanotti e Fiorello all’inizio delle loro carriere. E la band dei(il nome viene da "Salt Peanuts", un famoso brano che Dizzy Gillespie scrisse e incise negli anni Cinquanta) vi riporterà indietro con hit degli Earth Wind & Fire, Chaka Khan, Stevie Wonder, Anita Baker, Ashford & Simpson, George Benson, Al Jarreau, Stephanie Mills, Crusaders e Quincy Jones. Non mancherà anche una parte prettamente dance con alcuni dei più grandi successi di gruppi come gli Chic o di vocalist che hanno lasciato il segno nella storia come Donna Summer, Barry White e tanti altri ancora.I Soulpeanuts sono i vocalistal trombone,alla tromba,al sax,alle tastiere,alla chitarra,al contrabbasso,alla batteria ealle percussioni.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Stasera sono sul palco i romani, formazione jump-blues e swing che di nuovo ha solo il nome, visto che è formata da musicisti molto conosciuti: sono il vocalist e pianista, il chitarrista, il contrabbassistae il batteristaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22«Un mio viaggio in Brasile ha coinciso col rivedere dopo tantissimi anni l’amico batterista e percussionista Stefano Rossini, che mi ha proposto di formare un trio di musica brasiliana. Abbiamo scelto un certo numero di brani famosi, ai quali ho aggiunto un paio di mie composizioni, e ci siamo mossi in un brazilian jazz mescolando il samba, il bajao, lo choro, la bossa nova, e trovando spunti e idee»: così la vocalistpresenta il suo ultimo progetto, che la vede sul palco con il pianista e compositore, il bassistaalla batteria e lle percussioni.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22Glitornano con il loro tributo alle canzoni di Pino Daniele: al di là di qualsiasi intenzione di fare cover, le propongono tutte in versione rigorosamente acustica. Della band, che prende il nome dall’album “Yes I Know My Way” (antologia, uscita nel 1998, di vent’anni di successi del cantautore napoletano) fanno parte la vocalist(che interpreta i testi di Pino con originalità ma anche con notevole conoscenza del suo stile vocale),alle chitarre,al piano e tastiere,al contrabbasso,alla batteria e la voce narrante diTeatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21.30Torna dopo 14 mesi quel travolgente mix di rock e blues che i britannici Dire Straits guidati dall’ormai settantunenne Mark Knopfler (che adesso è attivissimo ma come solista), inventarono nel lontano 1977 per poi sciogliersi nel 1995. E’ una band che è sempre mancata agli appassionati di rock, ed è per questo che da anni sono in giro per il mondo i, formazione che sottolinea di «non essere una cover band» ma appunto un’eredità e che schiera musicisti di gran classe. Basta la line up per capirci al volo: ci sono(membro fondatore dei DS) al piano, hammond e tastiere,alle chitarre, il sassofonistaalle percussioni, il produceral basso ealla batteria, più il vocalist e chitarrista Marco Caviglia e il tastieristaVi aspettano due ore e mezza di brani della leggendaria band inglese, dal morbido ”Private Investigations” al tosto ”Walk of Life” (protagonista la chitarra di Palmer), da ”Money For Nothing” a “Setting Me Up”, classici come ”Down to the Waterline”, ”Tunnel of Love”, ”Sultans of Swing” e così via. E non mancano nella scaletta alcuni brani del nuovo album dei Dire Straits Legacy, cioè “3 Chord Trick”, prodotto da Phil Palmer e Alan Clark, registrato a Los Angeles (da dove due anni fa è partito questo tour mondiale) e ultimato, guarda caso, ai Forward Studios di Roma.Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4, ore 21Un viaggio nella musica soul che parte dal doo wop, passa per il rhythm & blues, fino a raggiungere il sound psichedelico degli anni '70: ecco “Soul Story”, lo spettacolo proposto da alcuni del musicisti più amati del panorama musicale romano. Sono il pianista, vocalist e narratoree le cantanti e direttrici di coro, accompagnati da un gruppo del quale fanno parte il vocalist(famoso come Alan Soul), il chitarristae il bassista, gia nella band "Io vorrei la pelle nera", formazione nella quale si è fatta le ossa Giorgia (figlia di Todrani) e che ha fatto conoscere soul e dintorni al pubblico italiano. A rendere la serata più accattivante ci sarà anche il sound di cori come la, uno dei più moderni e attivi a Roma,, una novità nata in questa location, i, coro stabile del teatro, e, insieme alla resident band formata da(chitarra e voce),(tastiere),(basso) e(batteria).Teatro Golden, via Taranto 36, ore 21“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache propone musica vintage all'insegna del rock e dintorni e offre una lezione di ballo a cura delle migliori scuole di ballo romane. Stasera si torna negli anni Cinquanta con la band dei, formazione nata nel 2010 e guidata dal chitarristache vanta oltre 400 concerti in locali e festival di tutta Italia. Il trio (con il leader suonanoal contrabbasso ealla batteria), ricalca i maggiori successi del rock’n’roll, da Chuck Berry a Elvis Presley, da Johnny Burnette a Little Richard, Carl Perkins e tutti gi storici rappresentanti di quella musica che ha travolto tutto il mondo negli anni '50 e '60. I Cherry Pie offrono uno show tutto da ballare e si presentano in tenuta “alta fedeltà”, con abiti a tema, sound e strumenti vintage. Prima della band lezione di ballo con la scuolaCotton Club, via Bellinzona 2, ore 22, innamorati da sempre del classic rock anni ’60 e ’70 e delle sue estensioni nel blues, nel country e nel soul, hanno un repertorio sterminato che comprende il materiale dei migliori gruppi della scena britannica e americana ma anche ottimi brani contemporanei. Hanno più di 500 concerti alle spalle e suonano pezzi di Rolling Stones, Cream, The Band, Dylan, Neil Young, Clapton, Chuck Berry, Yarbirds, Who, Hendrix, Led Zeppelin, Willie Dixon, Robert Johnson, Muddy Waters, Rory Gallagher, Otis Redding e tanti altri. Sono(voce, chitarra e armonica),(contrabbasso e voce) e i batteristiCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30