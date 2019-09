Concerti a Roma dal 23 al 29 settembre: dal piano magico di Lubomyr Melnyk al rap di Mostro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gipsy jazz è quel jazz zingaro europeo nato ai tempi del chitarrista Django Reinhardt, leggendario musicista diventato famoso con il quintetto dell’Hot Club de France e scomparso nel lontano 1953. E’ una musica coinvolgente, tutto sommato semplice ma tutt’altro che banale, che molti musicisti italiani e romani coltivano con passione e rispetto, e stasera ve lo offre ilin uno spettacolo che riporta il pubblico nelle atmosfere della Parigi degli anni '30 e '40, con la carica di quello che veniva chiamato l'Esprit Manouche.alle chitarre manouche e il contrabbassistahanno collaborato con alcuni dei maggiori esponenti del gipsy jazz, da Angelo Debarre a Samson Schmitt, Lollo Mayer, Maurizio Geri, Dorado Schmitt e Stochelo Rosenberg.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Tre band in concerto per l’ultimo appuntamento della rassegna "Jazz Tales". Apre il, ovvero tre studenti del Royal Conservatoire di Anversa, Belgio:(piano),(contrabbasso) e(batteria) si ispirano a musicisti degli anni ’50 e ’60 come Phineas Newborn, McCoy Tyner, Paul Chambers, Charles Mingus, Elvin Jones, Philly Joe Jones. Il loro repertorio spazia dai grandi standard all’hard bop e ai suoi brani originali.Poi tocca a, gruppo che ha vinto il B-Jazz International Contest 2019 di Bruxelles: è un ensemble formato da tre voci femminili (sono), dal pianoforte e dagli arrangiamenti di, dal sax soprano di Tom Bourgeois, dal contrabbasso die dalla batteria di, e esplora la world music con un repertorio che riunisce diverse espressioni e culture musicali ma si basa soprattutto su canzoni tradizionali bulgare rivisitate in chiave jazz, con l’obiettivo di tramandare la memoria musicale trasmessa dalle vecchie generazioni, facendola evolvere nel mondo di oggi. Da qui il nome Aishinka: in giapponese significa “amore dell’evoluzione”.E per concludere la serata c’è il, progetto musicale dedicato al libero mondo delle contaminazioni latin-jazz, nato all’interno della scuola di musica Saint Louis e diretto dal pianista e vocalist argentino. Un ampio organico orchestrale propone un repertorio di sperimentazione, unendo il jazz a ritmi e linguaggi latini e sudamericani: sono le voci di, le chitarre di, i bassi di, le percussioni die la batteria di, più due special guest, il violinistae il flautistaParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Dalle pigre atmosfere di New Orleans fino alle notti di New York, dai blues di Chicago alle suggestioni caraibiche e sudamericane di coro ed habanera, dall’universo perfetto delle melodie americane al groove dei brani originali e a quello swwing che è sempre una delle componenti fondamentali del jazz: così il clarinettista e sassofonista(membro fisso della formazione di Paolo Conte) riassume “Swing Tropicàl”, il saporito e coinvolgente progetto che offre stasera al club romano. Al suo fianco ci sono(chitarra a 7 corde e voce),al contrabbasso ealla batteria.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21,30Brani standard del jazz di tanti interpreti e formazioni, da Frank Sinatra a Harry Mancini e alla big band di Count Basie, rielaborati da, trombonista e arrangiatore famoso, in trio con il giovane contrabbassistae il batterista, altro musicista che ha collaborato con tante star del nostro panorama.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30, storico batterista del nostro jazz, è in concerto con il suo quartetto (lui, il trombettista, il pianistae il contrabbassista) e come special guest è al loro fianco uno dei più importanti sassofonisti della scena jazz italiana, ovvero. Vi propongono una serata di jazz vero e allo stato puro, dal buon vecchio swing al bebop e dintorni.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21,30Il gruppo napoletanoè una solida bluesband che strizza l’occhio a New Orleans e al sound della Louisiana senza mai dimenticare i grandi padri del blues, da Muddy Waters a John Lee Hooker e Freddie King, né i musicisti delle generazioni successive e dalle sonorità più elettriche come Buddy Guy, Eric Clapton, Ben Harper e così via. Il pubblico romano la conosce bene e stasera la formazione torna nel club di Trastevere. Poco più di un anno fa la band ha registrato proprio al Big Mama l’album live intitolato “Club”, e stasera il vocalist, il chitarrista, il bassistae il batteristalo ripropongono dal vivo insieme ai loro tanti altri successi.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22viene dalla Romania, viaggia molto fra Bucarest e San Paolo, che è la sua seconda casa, canta e suona il pandeiro, uno strumento a percussione simile al nostro tamburello.è brasiliano, suona diversi stili e la sua chitarra canta l’anima della poesia di San Paolo e Rio de Janeiro. I due hanno già hanno portato il loro progetto in Europa, con concerti nei jazz club e nelle rassegne come il Pelicula Festival e il World Experience Festival di Bucarest, il Värmdö Festivalen in Svezia e il festival Tam Tamv a Brasov, Transilvania. Se vi piacciono i ritmi del Brasile è la serata giusta.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Quattro musicisti di grande esperienza si riuniscono per rivisitare il repertorio dei grandi standard del jazz e suonare le loro composizioni originali. Sotto il nome di, sono il pianista, sardo di nascita e romano di adozione, il contrabbassista venezianoe il batterista svizzero, residente da lungo tempo a Vienna. Come sezione ritmica vantano un curriculum prestigioso sia come singoli che insieme. La scena europea li ha già potuti ascoltare con solisti come Eric Alexander e Wayne Escoffery, e stavolta sono al fianco di uno tra i migliori tenorsassofonisti italiani,, abruzzese ma anche lui da molti anni di base a Roma. La passione per la tradizione jazzistica, la conoscenza del repertorio e l’entusiasmo di fare musica sono gli elementi che garantiscono una performance di grande impatto.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 22Svizzera di Saint-Imier, annata 1991, la pianistasbarca a Roma con il suo trio per una doppia performance, stasera e domani, al club. Cresciuta suonando Stravinski, Debussy e Ravel, ha scoperto il jazz e l’ha studiato e approfondito all’università di Losanna: ha un modo di suonare brillante e coraggioso, un linguaggio sofisticato e personale, una notevole ricerca ritmica e armonica e la sua musica cerca di parlare al corpo e al cuore. Conal contrabbasso ealla batteria, il trio propone un viaggio che sfiora i confini del jazz e dell’improvvisazione, senza nessun minimalismo ma con un suono maturo, molto virtuoso, idee chiare e uno stile innovativo.Charity Cafè, via Panisperna 68, stasera e domani, ore 22La pianista, compositrice e direttore d'orchestra, siciliana di Messina, che lavora sia in Europa che negli Stati Uniti muovendosi con disinvoltura fra classica, jazz e pop, è protagonista di due concerti all'Alexanderplatz, due serate live che ripercorrono la carriera attraverso i brani originali dei suoi album "Pristine", "Crescendo", "Third" e "Persistency-The New York Project", più nuovissimi inediti. Stasera è in trio conal contrabbasso ealla batteria, mentre domani è in quartetto conal contrabbasso,alla batteria e il sassofonistaAlexanderplatz, via Ostia 9, stasera e domani, ore 21Il, i cui componenti sono attivi nel jazz della scena romana da più di vent’anni, propone un repertorio di brani originali e standard prevalentemente moderni, oltre a riletture di standard jazz più datati, latin jazz e bossanova. La sezione ritmica vedealla batteria eal contrabbasso e basso elettrico, gli altri musicistri sono il pianista, il chitarristae il sassofonistaElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Romano, classe 1992, all’anagrafe, il rapperè all’Orion con il suo “The Illest Tour”, che prende il nome da “The Illest vol. 2”, il suo nuovo street-album nel quale duetta con Madman e Nick Sick. A differenza di molti altri rapper cresciuti in periferia, Ferrario vive nel centro di Roma, spiega nelle sue canzoni cosa voglia dire fare hip-hop e chiarisce che «ognuno ha la sua croce da portare e la sua voce con cui comunicarlo», dimostrando come ogni persona affronti i problemi in maniera diversa. La sua carriera comincia in duetto con il compagno di scuola LowLow e il loro primo album intitolato “La nave fantasma”. Nel 2014 esce l’EP “Scusate per il sangue”, nel 2015 segue il mixtape “The Illest Vol. 1”, con i brani “Tre Metri Sotto Terra”, “Ispirazione” e “La mia Rihanna”.Nel 2017 Mostro si trasforma con “Ogni maledetto giorno”, album in studio di 12 tracce più quattro bonus track che riassume due anni di lavoro e la conquista di una situazione più matura. Non è più il ragazzino che urla contro i genitori: canta esperienze nate da perdite vere, descritte con parole pungenti e provocatorie. Il rapper sottolinea come la musica parta spesso da un disagio per poi trasformarsi in un processo verso qualcosa di positivo. Si definisce “un regista di film horror” e “un personaggio fuori controllo”, ma confessa che «la violenza e la brutalità sono tutte cose che esistono nel nostro mondo, e a me piace addentrarmi in tutte le realtà più nere e più scure delle quali nessuno vuole parlare. Nel fare questo voglio sfruttare la violenza per comunicare un messaggio positivo». E aggiunge: «Io sono un'alternativa, e la cosa bella del rap è la libertà».Orion Live Club, viale J.F. Kennedy 52, ore 21La band dei, che prende il nome dallo storico album di Eric Clapton pubblicato nel 1980, ripropone il materiale di quel doppio e indimenticabile cd, con brani come “Tulsa Time”, “After Midnight”, “Setting Me Up”, “Cocaine”, “Wonderful Tonight”, “Rambling On My Mind” e così via. Il tipico english sound del gruppo viene soprattutto dal bassistae dal chitarrista, musicisti britannici ormai romani d’adozione (dopo quasi mezzo secolo passato nella nostra città), al cui fianco suonano il chitarrista, il tastieristae il batteristaBig Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il favoloso sound del jazz bianco dei roaring twenties viene riproposto dal sassofonistae dalla sua, formazione che s’ispira a quella del leggendario cornettista Bix Beiderbecke, caratterizzata dalla presenza del gigantesco sax basso e anche famosa, all’epoca, per aver coperto nella New York di Al Capone una sparatoria tra due band rivali suonando un brano velocissimo, "China Boy". Il repertorio è quello del dixieland e del New Orleans sound, con gli arrangimenti originali di Red Pellini, e con lui suonano(tromba e voce),(sax alto),(sax tenore e soprano),(sax basso),(pianoforte) ei (batteria),Gregory’s, via Gregoriana 54a, ore 21Per RomaEuropa Festival arrivano due star internazionali, l’ucrainoe l’americano, che vengono da due luoghi della terra diametralmente opposti.«Per primo è arrivato Franz Lizst, poi è arrivato Melnik»: sul suo sito si presenta così il pianista, ucraino nato in Germania e cresciuto in Francia che compie 71 anni il prossimo 20 dicembre ed è stato definito “il profeta del pianoforte” ma anche “il pianista più veloce al mondo”: si parla di una media di 14 note al secondo, con picchi di 19, e la sua rapidità alla tastiera l’ha fatto diventare l’inventore della musica continua, da lui concepita durante la bohème parigina degli anni Settanta. Il suo linguaggio pianistico, che oggi vanta numerosi eredi tra cui Nils Frahm, è a dir poco singolare non solo per la velocità ma anche per il suo modo di suonare (l’uso continuo del pedale di risonanza produce armonici e risonanze) e di mescolare alla musica il suo amore per la natura e l’ecologia.Rimasto sconosciuto fino a pochi anni fa, oggi Melnyk è una star amatissima e arriva a Roma per presentare il suo ultimo album “Fallen Trees”, gli “alberi caduti” ai quali ha dedicato nel disco una suite di cinque movimenti che è la metà dell’intero lavoro, scritta ripensando a quanto visto dal finestrino di un treno durante un viaggio in Europa: «Benché fossero stati uccisi, quegli alberi non erano morti», dice il musicista che scrive brani pieni di energia. «Sono un compositore di terz’ordine che crea una musica non pura come quella di Bach, Mozart o Beethoven», spiega allargando le braccia.Apre la serata un altro bel personaggio, il compositore, americano di Miami, Florida, producer famoso per aver lanciato tra gli altri i Ramones e Blondie, per aver lavorato con star come Luciano Pavarotti, Suicide e Talking Heads nonchè per il suo contributo all’evoluzione del punk e della new wave. Il maestro della musica elettronica torna oggi con i suoi loop immersivi e ipnotici, tra suoni analogici e digitali, tra folklore globale e paesaggi del futuro. I suoi primi album “Nommos” del 1981 e “Visiting” del 1982 sono stati raccolti nel 2014 con il titolo “Anthology of Interplanetary Folk Music Vol. 1”, e adesso arriva il secondo volume, intitolato “The Canon”, il canone, nel quale Leon riprende le suggestioni derivanti dalle fittizie origini extraterrestri della cultura occidentale, partendo dai miti e dalle conoscenze del popolo africano Dogon e collegandosi agli sviluppi della civiltà greca nel Mediterraneo. Anche qui avanguardia elettronica e fantasia con tutte le carte in regola.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 20Dopo l’apprezzato esordio con “L’era dell’Acquario” (nel disco era ospite il sassofonista del Missouri Logan Richardson) il giovane chitarrista marchigianopresenta il suo ultimo album intitolato “51”. Spiegazione del titolo: la Piramide di Cheope è considerata la più antica delle sette meraviglie del mondo antico e i suoi gradi di inclinazione sono 51. Molinari, da sempre attento al culto per la numerologia e per l’esoterismo, propone dal vivo i nove brani del disco, affiancato da cinque protagonisti della scena jazz nazionale: sono la vocalist, il trombettista, il pianista, il contrabbassistae il batteristaCasa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Il cantautore pisano, cioè, ex Criminal Jockers, si muove fra rock e pop, con il suo "La Fine dei vent’anni" ha vinto la Targa Tenco 2016 per il miglior album d’esordio ed è andato avanti: si è piazzato ai primi posti di tutte le classifiche, ha fatto centinaia di concerti (interessante quello del novembre 2018 insieme a Les Filles des Illighadad, gruppo femminile di Tahoua, un piccolo villaggio del Niger, guidato da Fatou Seidi Ghali, cantante, performer e una delle poche chitarriste Tuareg nel paese africano), l’anno scorso è uscito il suo secondo album “Vivere o morire” (nove brani che gli hanno fruttato la Targa Tenco 2019) e il tour “Tra chi vince e chi perde” (prende in prestito il nome da una frase di “Dov’è l’Italia”, brano con cui il cantautore ha partecipato all’ultimo Sanremo), ha toccato tutta l’Italia.Stasera si conclude in bellezza a Roma con la serata “Per l’ultima volta”, ovvero l’ultima data prima di un lungo e meritato stop. Quello al Parco della Musica, nella sala più prestigiosa, sarà "un concerto speciale e unico, pensato apposta per un luogo speciale e unico, simbolo della qualità, della ricerca sonora, dello studio dell’ascolto", caratteristiche che sono peculiarità del concerto che Motta ha portato sui palchi per lunghi mesi. Il cantautore è con la sua fedele band:al contrabbasso,alle chitarre,alle tastiere,alle percussioni ealla batteria.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Ilnasce a Roma, nel 2015, nel teatro di Villa Borghese, e propone un vasto repertorio swing, con richiami al gipsy: un jazz che spazia da famosi standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per creare atmosfere eleganti. Adesso il Trio Borghese si esibisce in quintetto, con batteria e sax, per dare un carattere electroswing al suo sound. Sono la vocalist, il chitarristaal contrabbasso,alla batteria eal sassofono baritono.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Una performance dei, l’abbiamo già detto diverse volte, è una via di mezzo fra una divertente festa e una lezione-concerto. Sono due epoche che s'incontrano in una formazione sulla breccia da parecchi anni e che annovera dai “vecchi” testimoni d’epoca come, voce e chitarra, e, batteria e voce (nel 1970 suonava con la mitica band dei Corvi) ai più giovani(basso e voce),(chitarra e voce) e(piano e voce). Stasera ripropongono un loro classico: una battaglia a tutto beat fra i migliori brani dei Beatles e dei Rolling Stones, intitolata appunto “Beatles Vs Stones”.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22 Live/Al Big Mama dLanasce nel 2001 per iniziativa del chitarrista e vocaliste da allora propone un tributo al chitarrista texano Stevie Ray Vaughan offrendo un’ampia panoramica della sua produzione musicale. Duranti questi anni di attività Papaleo, il bassistae il batteristahanno attirato l’attenzione della critica e sono persino finiti sulla copertina della rivista “Chitarre”. Hanno partecipato a molti festival dedicati al blues, in particolare Il prestigioso Liri Blues Festival e l’European Festival di Bucarest.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22è un progetto di musica jazz-urban fondato dal pianista e vocaliste dal batterista, vocalist e percussionista, con il sassofonista. Il nome della band si ispira al protagonista del romanzo di Louis-Ferdinand Céline “Viaggio al termine della notte”, e i Bardamu hanno vissuto anni in America Latina e in Spagna, collaborando con artisti come Chucho Valdez, Roy Hargrove, Horacio El Negro Hernandez, Buena Vista Social Club, Changuito, Tata Guine, Giorgio Conte, Eliades Ochoa, Baba Sissoko, Bobby Carcasses. Hanno alle spalle sei album e hanno suonato in mezzo mondo. Adesso con loro c’è, rapper e producer newyorkese che ha una lunga carriera e importanti collaborazioni internazionali, con numerosi artisti tra i quali Kendrick Lamar, Kanye West, Joe Budden, Talib Kweli, Sean Price e Q Tip.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21E’ un incontro fuori dalle regole quello fra il messicanoe la francese. Il primo, già impegnato nella contaminazione tra musica classica ed elettronica, fa parte del Nortec Collectiv, si chiama, in arte, ed è in coppia con la pianista classica V(il cui cognome è già una sorta di condanna alla perfezione) per rileggere nove pagine musicali del Novecento a cavallo tra la classica d’avanguardia, il minimalismo e l’elettronica. Il repertorio del live include composizioni di John Cage, Gyorgy Ligeti, Morton Feldman, Philip Glass, Aphex Twin, Erik Satie, fino ad arrivare a un Arvo Pärt talmente dilatato da assumere un sapore post-rock. Il concerto è proposto nel quadro del RomaEuropa Festival.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Messinese, 22 anni, vincitore dell’ultima edizione del talent show “Amici”, tenore nonché pianista, sassofonista, chitarrista e batterista,continua a raccogliere un successo più che notevole, il suo album “Solo” è in vetta alle classifiche e stasera è in concerto a Roma affiancato da una grande orchestra. Urso ha studiato al Conservatorio della sua città natale, si è laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera, ha alle spalle diverse esperienze (come i suoi duetti con Gianni Morandi e Katia Ricciarelli) ed è entusiasta dei due concerti con orchestra, quello di stasera e quello del 4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano.Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, ore 21, ensemble di jazz mediterraneo guidato dal sassofonista e polistrumentista, presenta il suo ultimo album "Gods of Sicily", raccolta di brani firmati da Bob e Alessandro de Angelis che chiude la trilogia cominciata con "Stories: Lands, Men & Gods" del 2016 e proseguita con “Molòn Labè: Come and get them” del 2018. I brani, come i precedenti, prendono ispirazione e pretesto dalla tradizione classica del mediterraneo, per raccontare l’epopea delle genti che attraversano le sue rotte nei nostri giorni. Particolare attenzione è rivolta alle vicende della Sicilia, Isola Giardino per gli arabi, da sempre porto di approdo e punto di incontro per i popoli del Mare Nostrum. Con Salmieri sono sul palco(tastiere),(contrabbasso),(batteria) e(percussioni). Attenzione all’orario: è di mattina.Teatro Villa Pamphilj, via di S. Pancrazio 10, ore 11.30I Lou & Friends nascono nel 2018 dall’incontro della vocalist, del batteristae del chitarrista, ai quali si aggiungono poi il sassofonista e clarinettistae il contrabbassista. I cinque arrivano da esperienze diverse e trovano una forte sintonia: appassionati di jazz e di blues, scoprono il comune amore per il jazz tradizionale degli anni ’40 e ‘50 e decidono di rinverdire e far rivivere quel magico sound. Si esibiscono regolarmente in diversi locali di Roma e dintorni.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30