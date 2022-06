Chiara Ferragni ruba la scena al LoveMi, è polemica: «Ma quante volte la devono inquadrare?»

LoveMi è stato il concertone che ha sancito definitivamente la pace tra Fedez e J-Ax. È stato il concerto della solidarietà e della benifecienza e di... Chiara Ferragni. Ebbene sì, l'imprenditrice digitale, moglie del rapper, è stata protaginista della serata pur stando nel sottopalco. Appena arrivata a Piazza Duomo il camareman non le ha mai staccato l'obiettivo di dosso. «Ma quante volte vuoi inquadrare Chiara Ferragni?». I telespettatori che hanno seguito l'evento su Italia Uno si sono fatti molte volte questa domanda. Immortalata mentre beveva un apertitivo, poi mentre cantava, poi mentre guarda il cellulare, poi mentre si annoia e anche mentre piange. Una vera diretta minuto per minuto della Ferragni che ha rubato completamente a scena all'evento che si stava svolgendo.

Chiara Ferragni «troppe volte inquadrata», polemica al LoveMi

«Lo hanno chiamato LoveMi perché chiamarlo “inquadratura fissa su Chiara Ferragni che si muove a caso interrotta da brevi immagini del concerto” pareva brutto», su Twitter l'ironia al gusto polemica parte. «Più che concerto stiamo guardando Chiara Ferragni», e anche: «Ah, ma quindi c’è Chiara Ferragni al #LoveMi? Non me ne ero accorta… (La stanno consumando a furia di inquadrarla)». Insomma le scelte delle riprese non sono piaciute a tutti: «Regia del #LoveMi:: 10% artisti sul palco, 90% Ferragni. Praticamente il concerto di Chiara Ferragni», i cinguettii proseguono a suon di sarcasmo. «Il cameraman e la sua ossessione per Chiara. Tutto comprensibile».

"Volevo ringraziare la persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo che è mia moglie......Ti amo tanto"



Fedez e Chiara Ferragni possono piacere o no come personaggi, ma sono una coppia stupenda#LoveMi pic.twitter.com/3lZcsHlGvt — Ma&Mi (@ioetesolonoi) June 28, 2022

La dedica di Fedez

Polemiche sì ma sul palco è arrivata anche una dedica al miele da parte di Fedez alla moglie: «Volevo ringraziare la persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo che è mia moglie......Ti amo tanto». E le fan si sciolgono: «nella vita trovatevi una persona che pianga da quanto è orgogliosa di voi come chiara ferragni lo fa per Fedez #LoveMi»