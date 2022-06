Chiara Ferragni vende la sua casa di Los Angeles per 2 milioni e mezzo di euro

Chiara Ferragni venderà la sua casa a Los Angeles, in California per 2 milioni e mezzo di euro (2 milioni e 600mila dollari). La conferma arriva da un commento su Instagram dove l'imprenditrice digitale ha commentato l'annuncio di una agenzia immobiliare: «Mi mancherà la mia casa a Los Angeles». Il motivo di questa decisione? Probabilmente la volontà di acquistare una casa vacanze vicino Milano, spinta dal desiderio di crescere in Italia i propri figli, Leone (nato nel 2018) e Vittoria (nata nel 2021).

La casa in California di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni aveva acquistato questa villa del 1918 recentemente ristrutturata nel 2017. Una scelta dettata dalla volontà di avere uno spazio proprio durante i suoi viaggi negli Stati Uniti (da qui è partita per diversi dei suoi tour oltreoceano). Per l'influencer ha un valore affettivo importante: è la casa dove è nato il piccolo Leone, il primo figlio avuto con Fedez (Federico Leonardo Lucia).

Gli interni della villa

Sebbene non ci sia mai stato un "tour" ufficiale della villa, i followers conoscono bene i dettagli degli spazi interni attraverso le foto e i video pubblicati sui profili social di Chiara e Fedez. L'ingresso dell'abitazione è in un ampio living, con cucina e salotto open space. Parquet sul lpavimento e palette di arredi sul bianco ottico. Lampadari, piante esotiche e tappeti completano l'ambiente redendolo accogliente e familiare. Della camera da letto si è intravisto solamente il pavimento parquet e una poltroncina rosa salmone. Conosciuta da tutti i fan è invece la cabina armadio di Chiara, dove custodisce alcuni dei suoi "gioielli" più preziosi: it-bag e abiti unici che l'influencer ha deciso che destinerà a una vendita speciale di seconda mano.

Silvio Berlusconi, l'incontro (casuale) con Chiara Ferragni e Fedez: «Più famoso di voi ci sono solo io»

L'nnuncio immobiliare

L'anuncio immobiliare descrive l'abitazione come "Situata in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square". La dimora, a quanto si legge nell'annuncio "dispone di quattro camere da letto e tre bagni, ed è accessoriata di pavimenti in legno massiccio di quercia a listoni larghi, nuova cucina professionale, frigorifero per il vino, gamma Wolf, forno a microonde, piani di lavoro in pietra, tapparelle automatiche personalizzate per le finestre, porte-finestre che conducono all'ampio spazio del cortile e altro ancora". Il prezzo? 2.699.000 dollari, circa 2.551.958 euro.

I progetti per il futuro: una casa vacanze vicino Milano

La decisione di vendere la casa americana è probabilmente dovuta alla volontà di acquistare una nuova dimora vacanze nei pressi di Milano e di crescere i priori figli in Italia. Il luogo scelto potrebbe essere un castello affacciato sul lago di Como, zona che negli ultimi tempi sembra affascinare in particolar modo la coppia sposatasi quatto anni fa.