Baglioni ha l'infuenza: rinviati i concerti a Milano, Cremona e Padova. I biglietti resteranno validi o saranno rimborsati

Claudio Baglioni ko per l'influenza. Per questo l'artista è stato costretto a rinviare il concerto stasera, lunedì 25 aprile, al Teatro Lirico di Milano e anche altre due date previste per domani, martedì 26 aprile, al Teatro Ponchielli di Cremona e mercoledì 27 aprile al Teatro Verdi di Padova.

APPROFONDIMENTI LA STAGIONE Concerti dal vivo, il ritorno dei big sul palco L'EVENTO Renato Zero torna in scena LO SPETTACOLO Venditti&DeGregori in tour: «Noi antagonisti? Solo a... IL CASO Baglioni canta con il cappotto L'EVENTO Foto

Concerti Baglioni, rinviati: i biglietti resteranno validi

La notizia è stata data in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'artista e condiviso anche sui suoi profili social ufficiali, che informa che le nuove date verranno riprogrammate e comunicate al più presto. I biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date.

Qualora lo si desiderasse, sarà possibile richiedere il rimborso, tutte le informazioni su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it. Gli aggiornamenti sulla nuova data verranno comunicati nei prossimi giorni.