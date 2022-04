Mercoledì 6 Aprile 2022, 16:02

Tutti dal vivo appassionatamente. Sarà un’overdose di concerti quella che ha appena preso il via e riempirà di musica, applausi, balli e performance l'estate, l'autunno e giù giù fino alla fine dell'anno. Gli organizzatori della musica dal vivo hanno riprogrammato tutti i più grandi tour previsti per i mesi scorsi e rinviati (spesso anche per la seconda o terza volta) a causa dell’emergenza sanitaria che pareva non finire mai. E adesso, sempre incrociando le dita, gli artisti italiani sono pronti a riabbracciare i loro fan con concerti negli stadi, nei palazzetti e nei teatri di tutta Italia.

Concerti, il ritorno di Vasco e Ligabue

Attesissimo il ritorno di Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Marco Mengoni, ma torneranno a esibirsi anche Ligabue, Claudio Baglioni, Max Pezzali e Ultimo, reduce dall’uscita dalla recente pubblicazione dell’album “Solo”. Si potranno vedere dal vivo i Maneskin, ma anche Blanco, Mahmood e Marracash. Da mettere in calendario anche il Concertone del primo maggio di cui si sta definendo la line-up: tra i primi nomi tdiffusi ci sono Mace con Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele e Coez. Se proprio oggi Renato Zero ha annunciato quattro concerti al Circo Massimo per il 23, 24, 25 e 30 settembre (per festeggiare i suoi 70 anni con 2 anni di ritardo causa Covid), domenica 24 aprile dall’Aquila parte il tour 2022 di Mannarino che consentirà al cantautore romano di suonare per la prima volta dal vivo “V”, il suo ultimo progetto discografico e che già vede il doppio sold out per le prime date di Milano (27 aprile e 3-4 maggio) e Torino (9 e 10 maggio). Sold out con oltre 70 mila biglietti venduti, il concerto-evento dei Maneskin al Circo Massimo a Roma, sabato 9 luglio: la band torna live in Italia con una prima data giovedì 28 aprile all’Arena di Verona seguita da quella del 23 giugno allo Stadio Comunale di Lignano Sabbiadoro.

C'è anche Eros Ramazzotti

Re della stagione, dopo due anni di rinvii per la pandemia, sarà Luciano Ligabue che il 4 giugno inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) con un concerto tra i più attesi dell’anno: "30 anni in un (nuovo) giorno". La data unica che celebra la carriera del rocker, evento già da tempo sold out con oltre 100 mila biglietti venduti, inaugurerà questo spazio totalmente nuovo per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali. Eros Ramazzotti ha scelto settembre: il 15 partirà dall’arena La Maestranza di Siviglia il suo World Tour Premiere che si sposterà in Italia il 17 e 18 settembre, nel Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, per poi andare all’Arena di Verona il 20, 21 e 23. Già iniziato il tour nei teatri italiani di Gianna Nannini che si concluderà con il grande concerto evento del 28 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà un viaggio in musica dedicato al Pianeta e alla sostenibilità, il nuovo tour di Elisa che dall’Arena di Verona (28,30 e 31 maggio) la porterà ad oltre trenta date live in 20 regioni italiane.

Il tour di Vasco Rossi

Vasco Rossi parte il 20 maggio dall’Arena di Trento, passa per Milano, Imola, Firenze, Napoli, Messina, Bari, Ancona e chiude il tour allo Stadio olimpico di Torino il 30 giugno. E ancora Zucchero, con il suo World Wide Tour data zero il 25 aprile allo RDS Stadium di Rimini e poi all’Arena di Verona fino all’11 maggio. Ma nei prossimi mesi si potranno applaudire dal vivo anche Irama, Sangiovanni, Fulminacci, Modà, Madame, Rocco Hunt, Mahmood, Gazzelle, Achille Lauro, Il Volo, Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Caparezza, Jovanotti, Andrea Bocelli, Marracash, Antonello Venditti e Francesco de Gregori (il tour partirà il prossimo 18 giugno con una data speciale allo Stadio Olimpico di Roma, per arrivare all’Arena di Verona e al Velodromo di Palermo), Alessandra Amoroso, Max Pezzali, i Negramaro, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, la PFM, Francesco Renga, Baby K, Biagio Antonacci, La Rappresentante di Lista. Anche le star internazionali tornano a riempire i palasport italiani, dai Red Hot Chili Peppers ai Metallica, dai Green Day a Sting, a Elton John, con uno speciale concerto il 4 giugno allo stadio San Siro di Milano.