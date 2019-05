© RIPRODUZIONE RISERVATA

A meno di un anno dalla sua morte, trescritti a mano sono stati trovati nella casa a Detroit di. Due datati 2010 erano in un armadio chiuso a chiave, l’altro, datato 2014, era nascosto sotto i cuscini di un divano nel salotto. Secondo il legale della Regina del Soul, i documenti sono difficili da decifrare ma sembra che abbia lasciato tutti i suoi beni alla famiglia. Non è ancora chiaro se i tre testamenti siano legalmente validi.Aretha Franklin è morta lo scorso agosto a 76 anni a causa di un cancro al pancreas. Sempre secondo il suo legale, il testamento trovato sotto i cuscini era scritto sulle pagine di un quaderno a spirale. Uno dei due figli della cantante, Kecalf Franklin, sostiene che nel testamento del 2014 la madre volesse lui come rappresentante del suo patrimonio, tuttavia al momento è stato confermato che Sabrina Owens, un’amministratice dell’università del Michigan, manterrà il ruolo di rappresentante. Tra le altre cose, Kecalf Franklin si oppone anche al piano di vendere un pezzo di terreno vicino alla casa della madre per 325 mila dollari. La prima udienza per decidere sui nuovi testamenti si terrà il prossimo 12 giugno.