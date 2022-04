Antonello Venditti, in edicola "In questo mondo di ladri": seconda uscita della collana "Nel mio infinito cielo di canzoni"

"In questo mondo di ladri", la seconda uscita della collana "Nel mio infinito cielo di canzoni" di Antonello Venditti, arriva in edicola l’8 aprile. A 34 anni dall’uscita dell’originale, il disco viene ora stampato per la collezione che raccoglie tutti gli album da studio e i migliori live del grande cantautore. Il CD, in formato maxidigipack, è arricchito da un booklet che contiene anche un’intervista inedita ed esclusiva, in cui l’artista racconta aneddoti legati sia alla nascita degli otto brani che compongono l’album, così come al suo vissuto personale.

La collana ripercorre la straordinaria carriera artistica di un indiscusso protagonista del cantautorato italiano, rivivendo le emozioni di un repertorio di canzoni tra i più belli in assoluto e che hanno segnato la memoria collettiva del nostro Paese.

“Sono nato parlando, nel senso musicale, nei miei primi concerti parlavo moltissimo. Le mie canzoni sono tutte collegate e fanno parte di una storia che non si è conclusa. La mia è stata una vita che mi ha segnato nel bene, anzi benissimo; di male ne trovo davvero molto poco.,” racconta Venditti, in uno dei passaggi dell’intervista contenuta nel libretto inedito.

In questo mondo di ladri, undicesimo album da studio pubblicato da Antonello, oltre a essere uno dei massimi successi della carriera di Venditti, raccoglie anche alcune delle più belle canzoni da lui scritte, a cominciare da Ricordati di me, che apre il disco. Gli altri brani sono Miraggi; Correndo correndo; Mitico amore; In questo mondo di ladri; Il compleanno di Cristina; 21 modi per dirti ti amo; Ma che bella giornata di sole.

La terza uscita sarà "Che fantastica storia è la vita" in edicola il 15 aprile, per finire il 9 settembre con l’album "Quando verrà Natale".

Già in edicola, la prima uscita, "Benvenuti in paradiso" con il cofanetto in omaggio.

Uno dei più grandi cantautori della nostra musica, Antonello Venditti ha venduto in carriera più di 30 milioni di dischi. Artista intenso e viscerale, ci ha regalato un repertorio con altissime vette e molti capolavori, fatto di canzoni d’amore e forti sentimenti, di impegno civile e sociale, sapientemente alternate. Nei suoi brani c’è un po’ della sua storia, con ricordi di vita vissuta e con suggestioni di una stagione davvero unica per la musica italiana, spesso intrecciata a quella del nostro Paese.