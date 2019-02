Alessandra Amoroso, live il 14 febbraio a Radio 2

Il 14 febbraio a Rai Radio2 si riparte con le giornate dedicate ai grandi artisti della musica italiana. Dopo altre grandi donne della musica come il Raffaella Carrà Day ed Elisa Day è in arrivo Alessandra Amoroso, reduce dalla sua partecipazione da superospite alla 69° edizione del Festival di Sanremo. L'artista sarà protagonista, dalle 10.30 alle 12.00, di una puntata di 'Radio2 Social Club' aperta al pubblico, in diretta dalla Sala B di Via Asiago a Roma, con Luca Barbarossa e Andrea Perroni; dalle 14.00 alle 16.00 sarà la volta de "La Versione delle Due", in diretta dalla nuova Sala D con Andrea Delogu e Silvia Boschero, fino ad arrivare in fondo alla giornata per un concerto molto atteso e infine la partecipazione «notturna» al programma di Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini 'I Lunaticì, in onda dall'1.30 alle 6. 'I Lunaticì dell' Amoroso sonderanno gli aspetti più indecifrabili, curiosi, segreti. Alle 22.00 'Radio2 Livè, ormai punto di ritrovo per molti ascoltatori che vogliono incontrare i loro artisti preferiti in concerti esclusivi dal taglio unico, aprirà le porte ad Alessandra Amoroso che con il nuovo album '10' ha già conquistato il Disco di Platino, e che è appena uscita con il nuovo singolo "Dalla tua parte".



A Rai Radio2 la cantante dedicherà un concerto speciale con i brani della sua carriera e le canzoni del nuovo album: un live per i fortunati che riusciranno ad accreditarsi e per tutti gli ascoltatori, prima del suo tour in partenza a marzo. A condurre la serata i padroni di casa Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini che, con la loro empatia e conoscenza degli artisti che calcano il palco della Sala B contribuiscono da sempre al successo del programma. Per partecipare alle ore mattutine dell' Alessandra Amoroso Day è possibile scrivere a socialclub rai.it e attendere conferma, per 'Radio2 Livè è possibile iscriversi alla pagina RaiPlayRadio/Radio2, cliccando su «come partecipare» all'interno dello spazio dedicato a 'Radio2 Livè, l'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. 'Radio2 Livè, in onda dalle 22 fino alle 23.30, è anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app di RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instagram e twitter di RaiRadio2.

