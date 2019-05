Mara Venier e Loredana Bertè, madrine del Pride Village di Padova

PADOVA - Mara Venier e Loredana Bertè sono le madrine per l'apertura, il 14 giugno, del Pride Village di Padova. Un'edizione particolare quella di quest'anno che viene a coincidere con un anniversario fondamentale per le persone gay, lesbiche e transessuali di tutto il mondo. Cinquant'anni fa, la notte del 27 giugno 1969 a New York prendevano infatti il via i moti di Stonewall, momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo. Conduttrice televisiva, attrice, opinionista, con un grande anno di successi con il programma Domenica in dov'è la padrona di casa, Mara Venier salirà sul palco del Village insieme a tutta l'animazione per tagliare il nastro che darà il via ufficiale al Festival. La serata sarà resa ancora più speciale dalla guest star Loredana Bertè che non solo torna al Village a 6 anni di distanza, ma firma anche la sigla di questa 12/a edizione con il nuovo singolo estivo «Tequila e San Miguel», brano scritto per lei da Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra, che sono anche i produttori del pezzo. Il brano verrà eseguito nel corso del live che vedrà Loredana eseguire tutte le hit che l'hanno resa una delle artiste più amate di sempre. Il Padova Pride Village chiuderà il 14 settembre.

Ultimo aggiornamento: 15:53

