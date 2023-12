Da Philip Glass a Tony Hadley, ma anche Gershwin e Vecchioni: dal 17 dicembre all'Eur è tutta un'altra musica

Dopo l’anteprima a Palazzo dei Congressi con il duo comico Ficarra e Picone, entra nel vivo la terza edizione di Eur Culture per Roma, il programma di eventi, cultura e spettacoli ideato e promosso da Eur SpA, con la direzione artistica di Oscar Pizzo, dal 17 dicembre al 21 aprile: dalle musiche di Philip Glass a quelle di Roberto Vecchioni, dal cinema di animazione con “The Snowman” al pop di Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet. Un’offerta culturale che si avvale della collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma, il Maxxi e il Museo delle Civiltà.

PHILIP GLASS

Tra i momenti più attesi, il 28 e il 29 marzo: gli spazi dell’Auditorium della Nuvola faranno da palcoscenico a “Dancing with Glass”, uno spettacolo per celebrare Philip Glass, il più grande compositore americano vivente. Prodotto da Franco Laera, Change Performing Arts con la presenza di nuovi lavori di Shirin Neshat, Philip Miller, Anagoor, Hiroshi Sugimoto, Shintaro Hirara, lo spettacolo vedrà il coordinamento artistico e le coreografie di un’altra icona della danza mondiale, Lucinda Childs.

DIMITRIS PAPAIOANNOU

Di richiamo internazionale anche “Inside” di Dimitris Papaioannou, visionario coreografo e poetico artista visivo. Il 14 aprile (ore 16) l’artista greco trasformerà la Nuvola in uno spazio a metà tra teatro e spazio espositivo, in cui il tempo si dilaterà e contrarrà scandendo i ritmi delle nostre vite nei ripetitivi gesti del vivere urbano contemporaneo.

THE SNOWMAN

Ad aprire il nuovo anno torneranno, dopo il grande successo delle due scorse edizioni, “I Dialoghi Sinfonici”, progetto di Europa InCanto Orchestra in collaborazione con Eur SpA e sostenuto da Poste Italiane. Si comincia il 17 dicembre a Palazzo dei Congressi con la proiezione di un classico del cinema di animazione “The Snowman” di Raymond Briggs, con l’orchestra giovanile diretta da Germano Neri che terrà durante la stagione quattro incontri-concerti nell’auditorium della Nuvola per condurre il pubblico alla scoperta delle creazioni dei più grandi compositori della scena sinfonica.

GEORGE GERSHWIN

Il 14 gennaio (ore 11) “George Gershwin: ritmi e suoni della città”: l’orchestra eseguirà Rapsodia in blu e “Un americano a Parigi”.

DANZA

L’offerta culturale di Eur Culture si caratterizza per la versatilità e la commistione di diverse forme d’arte e discipline. Sempre con Opera Roma il 21 aprile 2024 (ore 21) alla Nuvola prenderà il via il progetto “Corpo libero #Collective”, condotto da Silvia Gribaudi e Andrea Rampazzo. Sul Palco della Nuvola saliranno anche l’Orchestra jazz di Massimo Nunzi e i ballerini coreografati da Diana Florindi e dalla storica della danza jazz Bunny Donowitz per il progetto “Live Jazz Dance - with an Orchestra”. Il 28 gennaio e il 18 febbraio(ore 18) la Nuvola risuonerà l’epoca d’oro dello swing tra gli anni 20 e gli anni 40 del secolo scorso con un’orchestra jazz di 16 elementi.

EDUCATIONAL

La programmazione anche per questa edizione si arricchisce poi di un programma educational “Eur Culture Educational’, che nei tre cicli “Mi Piace Immaginare”, “Movimento Parallelo” e “Diritti e Desideri, progetto di educazione alla legalità” in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma proporrà incontri e appuntamenti rivolti alle scuole e aperti al pubblico con stimati ospiti al Museo delle Civiltà, al Maxxi- Museo nazionale delle arti del XXI secolo, all’Archivio Centrale dello Stato e naturalmente alla Nuvola.