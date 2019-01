Auditorium, serata speciale per i 60 anni di carriera di Gino Paoli

«Una lunga storia» è la serata evento speciale all'Auditorium Parco della Musica per i 60 anni di carriera di Gino Paoli. Una vicenda che si intreccia con la musica e la storia del nostro paese. Sul palco insieme al cantautore genovese l'Orchestra da Camera di Perugia, in collaborazione con Umbria Jazz, diretta dal Maestro Marcello Sirignano, oltre all'inseparabile compagno di viaggio Danilo Rea, che interpreterà con l'inconfondibile tocco del suo pianoforte il Gino Paoli contemporaneo e inedito, presentando i brani del nuovo album in uscita. La parte dei suoi intramontabili classici sarà invece affidata a tre grandi musicisti del jazz italiano: Rita Marcotulli, pianoforte, Alfredo Golino batteria e Ares Tavolazzi contrabbasso, che già lo affiancano live nei concerti di “Paoli canta Paoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA