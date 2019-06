Unesco, il presidente Mattarella il 12 giugno a Fabriano per il Network delle Città Creative

Ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla XIII Unesco Creative Cities Network Annual Conference, il più importante evento internazionale organizzato dal Network delle Città Creative Unesco, che si terrà a Fabriano dal 10 al 15 giugno. Lo ha annunciato la promotrice dell'evento Francesca Merloni, Unesco Goodwill Ambassador. La visita di Mattarella è prevista il 12 giugno, giornata in cui prenderà il via il Forum dei Sindaci con gli interventi dei primi cittadini provenienti da tutto il mondo. «La presenza del Capo dello Stato, che ci onora, è un segno forte dell'attenzione al massimo livello istituzionale per un'iniziativa di respiro internazionale che promuove il territorio e l'intero Paese», sottolinea Francesca Merloni.



Il Network delle Città Creative Unesco, attivo dal 2004, promuove la cooperazione tra 180 città di 5 continenti, che hanno identificato la cultura e la creatività come fattori strategici per lo sviluppo urbano sostenibile; le parole d'ordine sono il confronto, la progettazione, la condivisione di buone pratiche e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale locale. Ogni città del Network eccelle in un particolare campo della creatività: Artigianato e Arte Popolare, Design, Film, Gastronomia, Letteratura, Musica e Media Arts. Nel 2013 Fabriano è stata nominata Città Creativa dell'Artigianato per la sua antica maestria nella produzione della carta. Per l'occasione alla Pinacoteca di Fabriano sarà esposta fino al 30 giugno la Madonna Benois di Leonardo Da Vinci, per la prima volta in Italia dopo 35 anni.

