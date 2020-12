È morto John le Carré per una polmonite: il celebre scrittore aveva 89 anni

È morto John le Carré, pseudonimo di David John Moore Cornwell. Il grande scrittore britannico aveva 89 anni. Ad annunciarlo, questa sera, è il quotidiano Guardian, che riporta la conferma della famiglia di le Carré. Lo scrittore (ex agente segreto del Secret Intelligence Service) sarebbe morto per una polmonite al Royal Cornwall Hospital in Cornovaglia, in Inghilterra, sabato sera. Ha scritto molti romanzi di spionaggio di successo tra i quali il capolavoro "La spia che venne dal freddo".

Ultimo aggiornamento: 23:31

