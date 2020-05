Morto Christo: l'artista della passerella sul Lago d'Iseo aveva 84 anni

È morto Christo Vladimirov Yavachev a New York. Aveva 84 anni, l'autore di The Floating Piers, la grande installazione sul Lago d'Iseo nel 2016. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito dello scultore bulgaro-newyorkese. «Christo e Jeanne-Cluade hanno sempre detto chiaramente che la loro arte sarebbe continuata dopo la loro morte. L'Arc de Triompe Wrapped (Project for Paris) resta in corsa per il 18 settembre-3 ottobre 2021», si legge nella nota.

L'ultimo lavoro dell'artista Christo sarà realizzato postumo. Il maestro della Land Art con opere su grande scala, aveva programmato già un anno fa la 'coperturà dell'Arco di Trionfo a Parigi. In un primo momento l'inaugurazione dell'opera temporanea «L'Arc de Trionphe, Wrapped» era prevista per il prossimo 19 settembre ma poi la pandemia da coronavirus ha obbligato lo spostamento all'anno prossimo: si terrà dal 18 settembre al 3 ottobre 2021, per volontà dettata dallo stesso Christo. L'Arco di Trionfo resterà coperto con i colori della bandiera francese in coordinamento con il Centro di Pompiodou e il Centro dei monumenti nazionali in Francia. Saranno utilizzati 25.000 metri quadrati di tessuto blu riciclato, che sarà fissato sull'Arco di Trionfo con 7.000 metri di corda rossa. Questo sarà il terzo grande progetto dell'artista Christo al quale parteciperà la società tedesca Geo - Die Luftwerker di Lubecca. I precedenti lavori congiunti sono stati nel 2013 «Big Air Package», sul gasometro di 50 metri di altezza nella città tedesca di Oberhausen, e nel 2016 il progetto «The Floating Piers», sul lago d'Iseo nel nord Italia. Nel 1995, Christo ha anche avvolto in plastica il Reichstag, l'edificio del Parlamento tedesco a Berlino.

«L'arte non ha tempo, così come la nostra riconoscenza». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il governatore lombardo Attilio Fontana ricordando Christo Vladimirov Yavachev, l'artista morto a New York all'età di 84 anni e autore di The Floating Piers, la grande installazione sul Lago d'Iseo del 2016. «'La bellezza, la scienza e l'arte trionfano semprè questa è la frase che spesso ripeteva Christo Vladimirov Javacheff - scrive Fontana - noto al grande pubblico semplicemente come Christo. Il poliedrico artista contemporaneo che amava la Lombardia, oggi ci ha lasciato». «La sua opera, la sua passerella sul lago di Iseo - scrive ancora il presidente lombardo - ha permesso nel 2016 a migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo di passeggiare sul nostro lago, di guardare la nostra terra, da un punto di vista diverso. L'arte non ha tempo, così come la nostra riconoscenza».



