L’Ambasciata d’Italia a Sarajevo ha annunciato oggi lain Bosnia Erzegovina, che dal 4 al 6 ottobre porterà nei due principali Festival Internazionali del fumetto della Bosnia Erzegovina, il Deveta dimenzija di Banja Luka giunto alla II edizione, ed il MOSTRIP di Mostar giunto alla IV edizione, alcuni tra i più importanti disegnatori ed esponenti del mondo del fumetto in Italia.Venerdì 4 ottobre alle ore 20:00 presso la Kamena kuća di Tvrđava Kastel di Banja Luka saranno inaugurati i lavori di Fabio Celoni, disegnatore di Dylan Dog che presenterà una mostra di 60 suoi disegni ed illustrazioni, e della fotografa Marika Dalloco, che porterà il progetto fotografico Life in a Sketch, un viaggio nei retroscena della produzione fumettistica, ispirato ai contenuti di una sua precedente monografia. Sabato 5 ottobre a partire dalle 12:30 sarà invece possibile incontrare al Centro Culturale Hrvatski Dom Herceg Stjepan Kosaca i disegnatori della Sergio Bonelli Editore Marco Mastrazzo, Giuseppe Candita, Roberto Disio, Gianni Sedioli, Alessandro Bocci, e lo sceneggiatore Giancarlo Marazano. Quale parte integrante della loro partecipazione, i fumettisti parteciperanno ad iniziative pubbliche tra cui progetti e workshop con i bambini delle scuole locali. Nell’ambito della VII Stagione della Cultura Italiana in BiH, l’Ambasciata è orgogliosa di invitare esponenti di un’eccellenza italiana apprezzata in tutto il Paese, come dimostrano la diffusione ed il successo di fumetti italiani come Alan Ford, Tex Willer e Dylan Dog.