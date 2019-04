Topolino, il settimanale in formato “libretto” festeggia i suoi primi 70 anni

Mercoledì 3 aprile il settimanale Topolino festeggia i suoi primi 70 anni. Il numero 3306 sarà dedicato all’anniversario che ricorda i 70 anni dalla prima edizione del giornale in formato “libretto”, che uscì in edicola il 7 aprile 1949. Da allora è rimasto invariato nel suo formato, ma ha saputo evolversi e adeguarsi alla società che cambia, accompagnando generazioni di italiani dai primi passi nella lettura, a momenti piacevoli di svago, ma anche di conoscenza e apprendimento. In occasione dell’anniversario, il settimanale sarà in edicola con una cover disegnata dal Maestro Giorgio Cavazzano, che rivisita in chiave moderna la celeberrima cover rossa del 1949 in cui Topolino veste i panni di suonatore di banda dalle insolite braghette azzurre.



Nel numero del 3 aprile poi, spazio a storie a fumetti che ripercorrono la tradizione del fumetto disneyano – dall’epopea nel Klondike all’ironia di Silvia Ziche passando per Paperinik e le sue imprese da supereroe – e raccoglie i contributi di alcune personalità del mondo del giornalismo e della cultura, che ricordano il proprio rapporto con il settimanale Disney. In più, mercoledì 3 aprile allegato a Topolino i lettori troveranno un volume dedicato alla storia del magazine – dalle sue origini ai giorni nostri – che permetterà di scoprire numerose curiosità che hanno caratterizzato la lunga storia di questo settimanale.

