Si apre mercoledì 26 per concludersi il 30 agosto a Fano, l'ottava edizione di “Passaggi festival della Saggistica” con oltre cento ospiti e 60 eventi spalmati nei cinque giorni della kermesse letteraria ideata e curata dal giornalista Giovanni Belfiori. Un programma per pubblici e per gusti differenti, con tanti libri e tanti saggi, ma non solo. Poesia, fumetto, narrativa, teatro, scienza, mostre d’arte, laboratori, visite guidate, rassegne ed appuntamenti pensati per il pubblico giovane e per quello dei bambini. A inaugurare la manifestazione, un ospite d'accezione come il regista Usa Oliver Stone che presenta il suo libro Cercando la luce, dopo l'appuntamento romano che si è svolto ieri sulla piattaforma galleggiante al laghetto dell'Eur. A chiudere sarà invece Nicola Crocetti, Premio Passaggi 2020. Tra gli altri ospiti della rassegna, Giovanni Allevi, Nando dalla Chiesa, Corrado Augias, Linus, Valerio Massimo Manfredi, Gianluigi Nuzzi, Ema Stokholma, Giorgio Zanchini, a cui andrà il Premio Andrea Barbato per il Giornalismo 2020.Ma anche due maestri italiani del fumetto, Giacinto Guadenzi e Filippo Scòzzari, la figlia di Bud Spencer, Cristiana Pedersoli, gli ex magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte, due realtà di successo della musica indie e del web, Giovanni Truppi e Il Terzo Segreto di Satira. E poi le novità di questa ottava edizione, come Buongiorno Passaggi, tre saggi presentati al mattino in un locale del mare con caffè e giornale gratis, Futuropresente, incontri su lavoro e innovazione, consigliato per studenti e imprenditori, Chiedersi Perché, la filosofia spiegata ai più piccoli, ma anche conferme come Europa / Mediterraneo, la rassegna di narrativa straniera al suo secondo anno con un’autrice italo-polacca esordiente e un focus sugli scrittori albanesi in Italia a cui parteciperà anche l’ambasciatore della Repubblica di Albania.Gli eventi sono come sempre gratuiti. «Per quelli di piazza XX Settembre e della Mediateca Montanari - fanno sapere gli organizzatori - è consigliabile prenotare. Per le altre sedi si entra fino ad esaurimento dei posti. Da non dimenticare la mascherina: senza non si può accedere alle aree degli incontri».«Il palco centrale di Piazza XX Settembre ospita la rassegna Grandi Autori. È qui - si legge nella nota di presentazione - che si tesse il filo conduttore dettato dal tema, che quest’anno è “Leggere per ricordare comprendere costruire”. Si aprirà con il regista statunitense premio Oscar Oliver Stone che presenta in anteprima la sua autobiografia (“Cercando la luce. Scrivere, dirigere e sopravvivere” ed. La nave di Teseo). Alle 21 un decano del giornalismo italiano, Corrado Augias (“Breviario per un confuso presente” Einaudi). Giovedì 27 il giornalista di Rete 4 Gianluigi Nuzzi (ore 19, “Giudizio universale”, Chiarelettere) conversa con Giorgio Santelli di Rainews24 e la politologa Nadia Urbinati (ore 21, “Io, il popolo”, ed. Il Mulino) è intervistata da Alessandra Longo di Repubblica». Tra gli altri appuntamenti, venerdì 28 il medico Pier Luigi Rossi (ore 19, “Le ricette della buona salute”, ed. Aboca Edizioni) converserà con Patrizio Roversi, Nando dalla Chiesa (ore 21, “La partita del secolo. Italia–Germania 4 a 3”, ed. Solferino) è intervistato da Antonio Di Bella direttore di Rainews24 con il vice campione del Mondo 1970 e centrocampista azzurro in Italia-Germania Giancarlo “Picchio” De Sisti e Cristiana Pedersoli, figlia di Bud Spencer (ore 22.30, “Bud. Un gigante per papà”, ed. Giunti) conversa con il giornalista e conduttore tv Tiberio Timperi e con il presidente della Quadriennale d’Arte Umberto Croppi. Sabato 29 agosto sono attesi i magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte (ore 19, “Lo Stato illegale. Mafia e politica da Portella della Ginestra ad oggi”, ed. Laterza) che conversano con Nando dalla Chiesa.Sabato sarà la giornata del Premio Andrea Barbato per il Giornalismo assegnato al giornalista Giorgio Zanchini: il Premio verrà consegnato alle 21.00 sul palco di piazza XX Settembre. Domenica 30 agosto la giornata conclusiva è affidata al compositore, direttore d’orchestra e pianista Giovanni Allevi (ore 19, “Revoluzione”, ed. Solferino) che conversa con Massimo Sideri, e al maestro del genere fiction/non-fiction, lo storico Valerio Massimo Manfredi (ore 21, “Antica Madre”, ed. Mondadori).Tre le esposizioni della sezione Arti Visive tra pittura, fumetto e fotografia visitabili dal 26 agosto al 27 settembre. La mostra principale, “Strip o no?”, è dedicata a un grande illustratore italiano, Giacinto Gaudenzi, le cui opere saranno ospitate negli spazi della Memo (inaugurazione mercoledì 26 agosto alle 18.30). La pittrice Veronica Chessa porta all’Enoteca Terra, in centro storico, un lavoro inedito dal titolo “Identità mascherata”, mente la Centraledicola di piazza Amiani ospita le fotografie di Alessandro Santi e i testi di Massimo Bini curati da Marcello Sparaventi per Centrale Fotografia in collaborazione con AF News.Tornano, infine, anche le visite guidate a cura di Manuela Palmucci. Da mercoledì 26 agosto a sabato 29 alle 18 in giro per Fano alla scoperta delle botteghe della tradizione, dei luoghi e dei monumenti di Passaggi in Città nel centro storico e per i più piccoli una visita in bicicletta.