Due mesi di feste, mostre e pedalate in onore della Falanghina

Ricco di appuntamenti il programma di Sannio Falanghina “Città europea del Vino 2019”, il prestigioso riconoscimento assegnato al territorio beneventano da Recevin, la rete delle 800 Città del Vino presenti in 11 Paesi europei.



Un vero e proprio distretto del vino, dunque, che comprende 23 territori sanniti e rappresenta la locomotiva del vino campano: i 6 Comuni che hanno sostenuto la candidatura (Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant’Agata de' Goti, Solopaca, Torrecuso e Benevento) ed i 17 Comuni che hanno deciso di aderire all’associazione Città del Vino (Telese, Montesarchio, Dugenta, Amorosi, Bonea, Campoli del Monte Taburno, San Lorenzo Maggiore, Melizzano, San Lorenzello, Faicchio, San Lupo, Cerreto, Vitulano, Frasso Telesino, Paupisi, Foglianise, Ponte), oltre alla Provincia di Benevento.



Tra le numerose iniziative previste solo nei prossimi mesi: ad aprile, mostra fotografica a Telese Terme (fino15 giugno); arrivo del treno storico

Sannio Express

a Sant'Agata de' Goti (25 - 26 aprile); evento dedicato a Leonardo Mustilli (27 aprile), soprannominato “Ingegnere della Falanghina

(Mustilli è stata la prima cantina a vinificare ed imbottigliare una Falanghina in purezza nel 1979).



A maggio,

Camaiola Music Fest

a Castelvenere (1 maggio); mostra

Leonardo Di...Vino: due etruschi nel Sannio

a Guardia Sanframondi (4 maggio - 2 giugno); presentazione di Sannio Falanghina in Senato (8 maggio); incontro con la delegazione canadese nel Sannio a Guardia Sanframondi (17 - 18 maggio); Torneo in armatura, falconeria ed il vino nel Medioevo a Sant'Agata de’ Goti (19 maggio); incontro con

Le Donne del Vino

a Guardia Sanframondi (24 maggio);

La Vendemmia dei Libri

, presentazione a Castelvenere del libro “La Pizza – Una storia contemporanea” di Luciano Pignataro, con degustazione di pizze abbinate ai vini Falanghina (28 maggio).



A giugno, incontro a Solopaca con Andrea Lee, ambasciatore di Taiwan in Italia (6 giugno); seminario

BioWine

a Benevento, dedicato allo statuto del Paesaggio rurale (7 giugno); evento

Envision

(11 - 12 giugno) sulla certificazione di qualità per la Valle del Vino (Alta velocità Napoli-Bari e prospettive per il Sannio vitivinicolo);

Evviva Wine Festival

a Malta, dedicato ai vini di Castelvenere (15 giugno); tour di Sannio Falanghina in treno storico ed in bici attraverso la Ciclovia della Falanghina (Ponte – San Lupo, 16 giugno); arrivo a Benevento delle Ferrari (6 giugno); Sannio Tattoo a Guardia Sanframondi (22 giugno); visita alla Cantine Tufacee di Castelvenere (22 - 23 giugno); tour in vespa nei territori di Sannio Falanghina (23 giugno); evento a Torrecuso, dedicato agli abbinamenti del vino Falanghina (23 giugno).



E non solo. Previsti in estate altri eventi speciali a Matera, Bologna e Ravello.

