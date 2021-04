“Gita scolastica” il 15 aprile in diretta online dal Museo Marino Marini di Firenze: 9.500 partecipanti da 260 città italiane

Sarà una sorta di gita scolastica in diretta online a cui hanno aderito già oltre 9.500 partecipanti da 260 città italiane. Questi i numeri registrati dall’appuntamento Codytrip del prossimo 15 aprile dal Museo Marino Marini di Firenze e da Digit srl, spin off dell’Università di Urbino, dedicata alla scoperta di un museo originale e inusuale che ospita non solo la straordinaria collezione di uno dei più grandi scultori italiani contemporanei, Marino Marini, ma anche uno dei capolavori di uno dei più importanti architetti del Rinascimento, la Cappella Rucellai di Leon Battista Alberti. CodyTrip si propone come un’esperienza formativa per bambini, scuole e famiglie volta alla conoscenza di luoghi, tradizioni, persone e saperi. Un esempio di come utilizzare in modo originale e semplice le tecnologie digitali, il coding e l’immaginazione per colmare le distanze e permettere a tutti di partecipare attivamente, interagendo in diretta con i propri compagni di viaggio e con Alessandro Bogliolo, che guiderà le attività e la gita.

L’iniziativa rappresenta un’evoluzionerispetto alle ormai consolidate attività di didattica a distanza. Con Codytrip sarà infatti possibile per ragazzi e famiglie trascorrere una giornata tutti insieme grazie a un modello didattico ibrido, fra fisico e digitale, che anticipa il futuro consentendo di mantenere viva la funzione educativa del museo anche durante l’emergenza sanitaria. «Quella del 15 aprile sarà una giornata all’insegna della curiosità, della condivisione e della conoscenza dell’arte attraverso strumenti di tecnologie innovative - dice Patrizia Asproni, presidente del Museo Marino Marini - per far scoprire i capolavori di Marino Marini ma anche gli spazi architettonici del museo insieme al fascino della proporzione aurea del Sacello del Santo Sepolcro della Cappella Rucellai». Per iscrizioni: https://www.eventbrite.com/e/registrazione-codytrip-gita-online-multisensoriale-al-museo-marino-marini-di-firenze-141454581461.

