Al Giardino degli Aranci una targa in memoria di Luigi Magni

È stata scoperta al Giardino degli Aranci, una targa toponomastica in memoria di Luigi Magni, regista e sceneggiatore nato a Roma. L'autore, noto per film come Nell'anno del Signore del 1969, In nome del Papa Re del 1977 con il quale vinse il David di Donatello e In nome del popolo sovrano del 1990, collaborò a lungo anche con Nino Manfredi e dopo la morte dell'attore avvenuta nel 2004 non diresse più nessun film.



La targa del Belvedere Luigi Magni è stata collocata alla fine di Viale Nino Manfredi. Alla cerimonia erano presenti - tra i tanti - il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo con il Vice Presidente del Municipio I Jacopo Maria Emiliani Pescetelli, Erminia Manfredi con i figli Luca e Roberta, Fiorella Magni, Umberto Magni, Mauro Magni, Massimo Wertmuller, il Presidente dell'Associazione «Gli Amici di Righetto» Roberto Bruni, Massimo Castellani della Fondazione Luigi e Lucia Magni, Alessandro Filippi, Antonello Avallone, Alessandra Kre, Monica Magni, Patrizio Baracaia.

