Anche se alla fine difficilmente eguaglierà il record di "Quo vado?" (oltre 65 milioni), il nuovo film di Checco Zalone "Tolo Tolo" continua a incassare forte e a dominare la top ten con un totale di 41.157.331 euro,. Vanno benissimo gli altri italiani come "Hammamet", al secondo posto: in un solo week end ha incassato 2.244.772. Terzo posto per "Piccole donne" (1.597.773), quarto per "Jumanji: the Next Level" arrivato a 11.373.858. Al quinto posto della classifica continua ad incassare "18 regali" (1.926.991) seguito da "Pinocchio" che totalizza 14.542.447. La top ten comprende un altro film italiano, "La Dea Fortuna", che sta realizzando risultati straordinari: è a quota 7.444.22. In ottava posizione "City of Crime" (443.086), in nona "Sulle ali dell'avventura" 8285.442),. Chiude "Sorry We Mssed You" con 879.059. © RIPRODUZIONE RISERVATA